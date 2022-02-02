"Готовий скласти мандат": нардеп Трухін вперше відреагував на нове відео з місця ДТП

Фразу "тихенько до лісу піду" та інші свої слова нардеп пояснив перебуванням у шоковому стані. Також політик стверджує, що "не давав хабарі нікому".

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін готовий відповідати за свої вчинки і відмовитися від депутатського мандату, якщо того вимагатимуть ситуація та його колеги з політсили. Про це парламентарій повідомив "Інтерфакс-Україна".

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Говорячи про ДТП, Трухін визнав свою політичну відповідальність і запевнив, що з розумінням ухвалить рішення колег щодо фракції.

"Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого приведе аварія незалежно від того, чи я винен чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП", — додав Трухін.

Крім того, за поведінку на місці ДТП Трухін вирішив попросити вибачення, пояснивши свої слова шоковим станом.

"Що стосується моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які у звичайному стані я б не повторив. Я хотів би попросити вибачення перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", — додав політик.

Крім того, Трухін також перепросив перед усіма, кого торкнулася його реакція на інцидент.

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богу, внаслідок аварії всі залишилися живі та здорові", — зазначив нардеп.

Ще, за його інформацією, він протягом п'яти місяців повною мірою "співпрацював зі слідством" і, якщо потрібно, готовий пройти ще раз до завершення розслідування.

Нагадаємо, з’явилося відео з аварії Трухіна, яку нардеп влаштував 23 серпня минулого року. Після ДТП Трухін стверджував, що поговорить із головою МВС Денисом Монастирським та пропонував патрульним "150 тисяч", які лежали в багажнику в сумці.

Як відомо, в аварію Трухін потрапив на Бориспільській трасі під Києвом. При цьому після того, як інформація поширилася у ЗМІ, частина видань видалила в матеріалах згадку про парламентаря.