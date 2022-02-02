"Готов сложить мандат": нардеп Трухин впервые отреагировал на новое видео с места ДТП

Фразу "тихонечко в лес уйду" и другие свои слова нардеп объяснил пребыванием в шоковом состоянии. Также политик утверждает, что "не давал никому взятки".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин готов нести ответственность за свои поступки и отказаться от депутатского мандата, если того будут требовать ситуация и его коллеги по политсиле. Об этом парламентарий сообщил для "Интерфакс-Украина".

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Говоря про ДТП, Трухин признал свою политическую ответственность и заверил, что с пониманием примет решение коллег по фракции.

"Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП", — добавил Трухин.

Кроме того, за поведение на месте ДТП Трухин решил принести извинения, объяснив свои слова шоковым состоянием.

"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", — добавил политик.

Кроме того, Трухин также принес извинения перед всеми, кого коснулась его реакция на инцидент.

"Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", — отметил нардеп.

Еще, по его информации, он на протяжении пяти месяцев в полной мере "сотрудничал со следствием" и если нужно, готов пройти все еще раз до завершения расследования.

Напомним, появилось видео с аварии Трухина, которую нардеп устроил 23 августа прошлого года. После ДТП Трухин утверждал, что поговорит с главой МВД Денисом Монастырским и предлагал патрульным "150 тысяч", которые лежали в багажнике сумки.

Как известно, в аварию Трухин попал на Бориспольской трассе под Киевом. При этом после того, как информация распространилась в СМИ, часть изданий удалила в материалах упоминание о парламентарии.