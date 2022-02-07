Патрульный Петрик, помешавший Трухину сбежать с места ДТП, пришел на допрос в ГБР (видео)

В ведомстве заверили, что намерения сообщать правоохранителю о подозрении нет, однако следствие хочет выяснить, почему Госбюро не получило от него информацию, которую тот предоставил журналистам.

Полицейский Сергей Петрик, который помог журналистам "Украинской правды" в расследовании обстоятельств ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Правоохранитель сообщил, что у него не было доступа к видео с бодикамеры, на котором, в частности, запечатлена, попытка политика дать ему взятку. Об этом патрульный заявил в комментарии журналистам у здания ГБР в понедельник, 7 февраля, в эфире телеканала "Украина 24".

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Петрик объяснил, что каждый полицейский, который заступает на дежурство, получает бодикамеру под личную подпись в IT-отделе отделения полиции. В дальнейшем он пользуется гаджетом и в конце дежурства сдает ее также под подпись.

"В дальнейшем все действия с камерами обычных сотрудников патрульной полиции не касаются", — сказал правоохранитель, добавив, что доступа к видео с места ДТП, которое оказалось в распоряжении "Украинской правды", он не имел.

Помимо этого Петрик рассказал, что не докладывал министру внутренних дел Денису Монастырскому об аварии, однако сообщил о ней своему непосредственному руководству.

Далее журналистка заявила полицейскому, что его сейчас упрекают в том, что тот не доложил о попытке Трухина дать ему взятку. В ответ на это правоохранитель сказал, что "эту информацию четко не слышал", а об обстоятельствах этого инцидента он будет докладывать следователю. Петрик добавив, что не видел упомянутую Трухиным на месте ДТП спортивную сумку с деньгами и не знает, о какой именно валюте шла речь.

Патрульный подчеркнул, что каждый полицейский, находившийся на месте аварии с участием нардепа, имел бодикамеру, а в расследовании журналистов был показана неполная версия видео, так как запись велась, по его словам, 2,5 часа — с 15:30 до 18:00.

Спикер ГБР в свою очередь заверила, что "каких-либо намерений сообщать о подозрении указанному полицейскому нет".

"Хотела бы сообщить, что он вызван на допрос в качестве свидетеля, чтобы он сообщил нам информацию, почему он сперва не предоставил те видеоматериалы и данные, которые он сообщил журналистам "Украинской правды", — уточнила представительница ведомства.

Также спикер сообщила, что следователи Госбюро расследований провели большой объем работы по производству о ДТП, а материалы дела насчитывают более пяти томов.

"Следователи изучили около 1000 видеоточек на отрезке дороги от Полтавы до Киева. Устанавливаются все обстоятельства, проведены четыре экспертизы. На данный момент проводится пятая, заключительная экспертиза, после которой мы сможем узнать, кто же был за рулем, а также другие обстоятельства ДТП", — сказала представительница ГБР.

Напомним, 1 февраля, издание "Украинская правда" опубликовало расследование, посвященное ДТП с участием народного депутата, ранее состоявшего в партии "Слуга народа", Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года. На видео, которое было записано на нагрудную камеру Петрика, можно увидеть, как политик предлагает правоохранителям взятку. На следующий день в комментарии Фокусу пресс-секретарь ГБР сообщила, что в отношении нардепа начато уголовное производство за попытку дачи взятки полицейскому.

3 февраля бывший министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что располагает информацией о том, что Петрику могут сообщить о подозрении по статье о взятке.