Патрульний Петрик, який завадив Трухіну втекти з місця ДТП, прийшов на допит у ДБР (відео)

У відомстві запевнили, що намірів повідомляти правоохоронцю про підозру немає, проте слідство хоче з'ясувати, чому Держбюро не отримало від нього інформацію, яку той надав журналістам.

Поліцейський Сергій Петрик, який допоміг журналістам "Української правди" в розслідуванні обставин ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Правоохоронець повідомив, що в нього не було доступу до відео з бодікамери, на якому, зокрема, знята спроба політика дати йому хабар. Про це патрульний заявив у коментарі журналістам біля будівлі ДБР у понеділок, 7 лютого, в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Петрик пояснив, що кожен поліцейський, який заступає на чергування, отримує бодікамеру під особистий підпис у відділі IT-відділу поліції. Надалі він користується гаджетом і наприкінці чергування здає її під підпис.

"Надалі всі дії з камерами звичайних співробітників патрульної поліції не стосуються", — сказав правоохоронець, додавши, що доступу до відео з місця ДТП, яке опинилося в розпорядженні "Української правди", він не мав.

Крім цього, Петрик розповів, що не доповідав міністру внутрішніх справ Денису Монастирському про аварію, проте повідомив про неї своєму безпосередньому керівництву.

Далі журналістка заявила поліцейському, що йому зараз дорікають, що той не доповів про спробу Трухіна дати йому хабар. У відповідь на це правоохоронець сказав, що "цю інформацію чітко не чув", а про обставини цього інциденту він доповідатиме слідчому. Петрик додав, що не бачив згадану Трухіним на місці ДТП спортивну сумку з грошима і не знає, про яку саме валюту йшлося.

Патрульний підкреслив, що кожен поліцейський, який перебував на місці аварії за участю нардепа, мав бодікамеру, а в розслідуванні журналістів було показано неповну версію відео, оскільки запис вівся, за його словами, 2,5 години — з 15:30 до 18:00.

Спікерка ДБР у свою чергу запевнила, що "будь-яких намірів повідомляти про підозру вказаному поліцейському немає".

"Хотіла б повідомити, що його викликали на допит як свідка, щоб він повідомив нам інформацію, чому він спершу не надав ті відеоматеріали й дані, які він повідомив журналістам "Української правди", — уточнила представниця відомства.

Також речниця повідомила, що слідчі Держбюро розслідувань провели великий обсяг роботи з провадження про ДТП, а матеріали справи налічують понад п'ять томів.

"Слідчі вивчили близько 1000 відеоточок на відрізку дороги від Полтави до Києва. Встановлюються всі обставини, проведено чотири експертизи. Наразі проводиться п'ята, заключна експертиза, після якої ми зможемо дізнатися, хто ж був за кермом, а також інші обставини ДТП", — сказала представниця ДБР.

Нагадаємо, 1 лютого видання "Українська правда" опублікувало розслідування, присвячене ДТП за участю народного депутата, який раніше перебував у партії "Слуга народу", Олександра Трухіна, яке сталося 23 серпня 2021 року. На відео, записаному на нагрудну камеру Петрика, можна побачити, як політик пропонує правоохоронцям хабар. Наступного дня в коментарі Фокусу прессекретарка ДБР повідомила, що стосовно нардепа розпочато кримінальне провадження за спробу дачі хабара поліцейському.

3 лютого колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що має інформацію про те, що Петрику можуть повідомити про підозру за статтею про хабар.