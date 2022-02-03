Патрульного Петрика хочуть покарати за статтею про хабар через скандал з Трухіним, — Аваков
Правоохоронцю загрожує стаття через несвоєчасну доповідь про спробу нардепа його підкупити, заявив ексміністр. За словами Авакова, якщо Сергія Петрика покарають, то це виллється у "повстання поліцейських".
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що патрульному Сергію Петрику, який завадив колишньому народному депутату зі "Слуги народу" Олександру Трухіну, втекти з місця ДТП, може загрожувати кримінальне провадження за статтею про хабар. Про це ексглава МВС заявив в ефірі токшоу "Гордон" у четвер, 3 лютого.
"Боюсь, щоб не покарали поліцейського. Пташка приносить на хвості, що ось зараз за 369 статтею, щодо дачі хабара, спочатку покарають поліцейського, що він одразу не заявив, що йому (пропонували хабар)", — сказав Аваков.
За словами ексміністра, якщо стосовно правоохоронця розпочнуть кримінальне провадження, це може вилитися у "повстання поліцейських".
Крім цього, колишній глава МВС заявив, що у правоохоронній структурі була "певна категорія державних службовців", які "стояли на постійному моніторі".
"Якщо щось відбувалося (за участю цих держслужбовців — ред.) вночі — я знав про це вранці, якщо вдень — через годину-дві, ну максимум через три. А потім, звичайно ж, і (президент Володимир) Зеленський міг знати", — додав Аваков.
Нагадаємо, 1 лютого, "Українська правда" опублікувала розслідування, присвячене ДТП за участю народного депутата, який раніше перебував у партії "Слуга народу", Олександра Трухіна, яке сталося 23 серпня 2021 року. На оприлюдненому відео, записаному нагрудною камерою поліцейського Сергія Петрика, зокрема, показано, як політик пропонує правоохоронцям хабар.
2 лютого у коментарі Фокусу прессекретарка Державного бюро розслідувань повідомила, що стосовно нардепа розпочато кримінальне провадження за спробу дачі хабара поліцейському.
Пізніше Фокус писав, що поліцейському Петрику можуть вручити підозру з провадження про розголошення таємниці слідства. При цьому в ДБР стверджували, що в їхньому розпорядженні не було того відео, яке записала камера правоохоронця.