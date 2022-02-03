Поліцейському Петрику, який не дав піти Трухіну в ліс, можуть пред'явити підозру

Поліцейський, який виявився одним із перших на місці аварії за участю нардепа, може стати фігурантом провадження про розголошення таємниці слідства. Ступінь провини патрульного з’ясують слідчі, повідомили Фокусу в пресслужбі ДБР.

Поліцейському Сергію Петрику, чия нагрудна камера зняла виключеного нардепа фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна після ДТП на Бориспільській трасі, можуть вручити підозру в розголошенні таємниці слідства. Про це Фокусу повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Спікерка відомства Ольга Чиканова заявила, що поки що до відомства не надійшла інформація про вручення підозри Петрику.

"Чи планує зараз слідчий повідомити патрульного про підозру, ми не знаємо. Нам приходить інформація за фактом, що є підозра. На мою думку, дії (Петрика, ред.) потрапляють під підозру, тому що, швидше за все, його допитали (щодо справи Трухіна, — ред.). Він був учасником, приїжджав на місце події. Чому він не надав відео — це вже з'ясує слідство", — пояснила Чиканова.

У пресслужбі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в коментарі Фокусу не підтвердили та не спростували вручення підозри патрульному.

"Ми оперуємо фактами, а не припущеннями. Якщо говорити юридично, то спочатку реєструється кримінальне провадження, збирається доказова база. Якщо теоретично, то це не такий швидкий процес", — зазначили в бюро.

[ + – ] ДТП за участю Трухіна сталося 23 серпня 2021 року

Нагадаємо, що 1 лютого видання "Українська правда" опублікувало розслідування про ДТП під Києвом за участю Трухіна. У матеріалі представили відео, зняте на нагрудну камеру Петрика, який одним із перших прибув на місце аварії. На кадрах видно, як Трухін намагався домовитись із силовиками.

[ + – ] Розслідування про ДТП за участю Трухіна

У ДБР говорили, що слідчі не отримували відео з нагрудної камери поліцейського Петрика, яке фігурує в розслідуванні "Української правди". У відомстві стверджували, що після ДТП допитували патрульного, він не надав силовикам інформацію, яку озвучив журналістам видання.

Зазначимо, що нардепа виключили з політсили вранці 2 лютого, таке рішення ухвалила голова президентської партії Олена Шуляк.

Сам Трухін 2 лютого заявив про готовність відповідати та відмовитися від мандата нардепа, якщо цього вимагатимуть обставини та його колеги з політсили.