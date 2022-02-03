Полицейскому Петрику, который не дал уйти Трухину в лес, могут предъявить подозрение

Полицейский, оказавшийся одним из первых на месте аварии с участием нардепа, может стать фигурантом производства о разглашении тайны следствия. Степень вины патрульного выяснят следователи, сообщили Фокусу в пресс-службе ГБР.

Полицейскому Сергею Петрику, чья нагрудная камера сняла исключенного нардепа фракции "Слуга народа" Александра Трухина после ДТП на Бориспольской трассе, могут вручить подозрение в разглашении тайны следствия. Об этом сообщили Фокусу в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Спикер ведомства Ольга Чиканова заявила, что пока в ведомство не пришла информация о вручении подозрения Петрику.

"Планирует ли сейчас следователь сообщить патрульному о подозрении, мы не знаем. Нам приходит информация по факту, что есть подозрение. По моему мнению, действия (Петрика, ред.) попадают под подозрение, потому что, скорее всего, его допросили (по делу Трухина, — ред.). Он был участником, приезжал на место происшествия. Почему он не предоставил видео — это уже выяснит следствие", — объяснила Чиканова.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в комментарии Фокусу не подтвердили и не опровергли вручение подозрения патрульному.

"Мы оперируем фактами, а не допущениями. Если говорить юридически, то сначала регистрируется уголовное производство, собирается доказательная база. Если теоретически, то это не такой быстрый процесс", — отметили в бюро.

[ + – ] ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года

Напомним, что 1 февраля издание "Украинская правда" опубликовало расследование о ДТП под Киевом с участием Трухина. В материале представили видео, снятое на нагрудную камеру Петрика, который одним из первых прибыл на место аварии. На кадрах видно, как Трухин пытался договориться с силовиками.

[ + – ] Расследование о ДТП с участием Трухина

В ГБР говорили, что следователи не получали видео с нагрудной камеры полицейского Петрика, фигурирующее в расследовании "Украинской правды". В ведомстве утверждали, что после ДТП патрульного допрашивали, он не предоставил силовикам информацию, которую озвучил журналистам издания.

Отметим, что нардепа исключили из политсилы утром 2 февраля, такое решение приняла глава президентской партии Елена Шуляк.

Сам Трухин 2 февраля заявил о готовности нести ответственность и отказаться от мандата нардепа, если этого будут требовать обстоятельства и его коллеги по политсиле.