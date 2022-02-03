Патрульного Петрика хотят наказать по статье о взятке из-за скандала с Трухиным, — Аваков
Правоохранителю грозит статья из-за несвоевременного доклада о попытке нардепа его подкупить, заявил экс-министр. По словам Авакова, если Сергея Петрика накажут, то это выльется в "восстание полицейских".
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что патрульному Сергею Петрику, который помешал народному депутату Александру Трухину, ранее состоявшему в партии "Слуга народа", скрыться с места ДТП, может грозить уголовное производство по статье о взятке. Об этом экс-глава МВД заявил в эфире ток-шоу "Гордон" в четверг, 3 февраля.
"Боюсь, чтобы не наказали полицейского. Птичка приносит на хвосте, что вот сейчас по 369 статье, по даче взятки, сначала накажут полицейского, что он тут же не заявил, что ему (предлагали взятку)", — сказал Аваков.
По словам экс-министра, если в отношении правоохранителя начнут уголовное производство, это может вылиться в "восстание полицейских".
Помимо этого бывший глава МВД заявил, что в правоохранительной структуре была "определенная категория государственных служащих", которые "стояли на постоянном мониторе".
"Если что-то происходило (с участием этих госслужащих — ред.) ночью — я знал об этом утром, если днем — через час-два, ну максимум через три. А потом, конечно же, и (президент Владимир) Зеленский мог знать", — добавил Аваков.
Напомним, 1 февраля, "Украинская правда" опубликовала расследование, посвященное ДТП с участием народного депутата, ранее состоявшего в партии "Слуга народа", Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года. На обнародованном видео, которое было записано нагрудной камерой полицейского Сергея Петрика, в частности, показано, как политик предлагает правоохранителям взятку.
2 февраля в комментарии Фокусу пресс-секретарь Государственного бюро расследований сообщила, что в отношении нардепа начато уголовное производство за попытку дачи взятки полицейскому.
Позже Фокус писал, что полицейскому Петрику могут вручить подозрение по производству о разглашении тайны следствия. При этом в ГБР утверждали, что в их распоряжении не было того видео, которое записала камера правоохранителя.