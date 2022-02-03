Патрульного Петрика хотят наказать по статье о взятке из-за скандала с Трухиным, — Аваков

Правоохранителю грозит статья из-за несвоевременного доклада о попытке нардепа его подкупить, заявил экс-министр. По словам Авакова, если Сергея Петрика накажут, то это выльется в "восстание полицейских".

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что патрульному Сергею Петрику, который помешал народному депутату Александру Трухину, ранее состоявшему в партии "Слуга народа", скрыться с места ДТП, может грозить уголовное производство по статье о взятке. Об этом экс-глава МВД заявил в эфире ток-шоу "Гордон" в четверг, 3 февраля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Боюсь, чтобы не наказали полицейского. Птичка приносит на хвосте, что вот сейчас по 369 статье, по даче взятки, сначала накажут полицейского, что он тут же не заявил, что ему (предлагали взятку)", — сказал Аваков.

По словам экс-министра, если в отношении правоохранителя начнут уголовное производство, это может вылиться в "восстание полицейских".

[ + – ] Патрульного Сергея Петрика хотят наказать по статье о взятке из-за скандала с Трухиным, — Аваков

Помимо этого бывший глава МВД заявил, что в правоохранительной структуре была "определенная категория государственных служащих", которые "стояли на постоянном мониторе".

"Если что-то происходило (с участием этих госслужащих — ред.) ночью — я знал об этом утром, если днем — через час-два, ну максимум через три. А потом, конечно же, и (президент Владимир) Зеленский мог знать", — добавил Аваков.

[ + – ] Аваков: "Если депутат или сотрудник какого-то министерства попадал в какую-то ситуацию - я быстро об этом узнавал. Дальше, конечно же, знал и Зеленский"

Напомним, 1 февраля, "Украинская правда" опубликовала расследование, посвященное ДТП с участием народного депутата, ранее состоявшего в партии "Слуга народа", Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года. На обнародованном видео, которое было записано нагрудной камерой полицейского Сергея Петрика, в частности, показано, как политик предлагает правоохранителям взятку.

2 февраля в комментарии Фокусу пресс-секретарь Государственного бюро расследований сообщила, что в отношении нардепа начато уголовное производство за попытку дачи взятки полицейскому.

Позже Фокус писал, что полицейскому Петрику могут вручить подозрение по производству о разглашении тайны следствия. При этом в ГБР утверждали, что в их распоряжении не было того видео, которое записала камера правоохранителя.