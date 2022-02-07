ГБР опубликовало видео с камер на трассе, которые засняли автомобиль Трухина перед ДТП

Несколько камер видеонаблюдения зафиксировали, что до аварии автомобилем Audi A8 управлял человек в красной кофте.

За рулем автомобиля Audi A8, в котором находился нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, от Полтавы до Борисполя находился человек в красной кофте. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По данным ведомства, следователи изучили материалы со всех камер видеонаблюдения, которые установлены от Полтавы до Борисполя. На видео, как утверждают в ГБР, отчетливо видно, что за рулем автомобиля Audi A8, в котором также находился нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Трухин, был человек в красной кофте.

ДТП на Бориспольской трассе произошло на участке дороги, где были демонтированы камеры видеонаблюдения, поэтому следователи пока не установили, кто именно управлял транспортным средством на момент аварии.

[ + – ] Видео с автомобилем Audi A8 Александра Трухина до ДТП под Киевом

Как рассказывают в ГБР, в рамках расследования инцидента со "слугой народа" Александром Трухиным правоохранители провели уже четыре экспертизы, пятая — продолжается. По ее результатам силовики смогут установить личность водителя Audi A8, попавшего в ДТП.

По данным пресс-службы, Госбюро также обратилось к изданию "Украинская правда" с просьбой передать видео, которые были использованы в расследовании, а также указать источники их происхождения. Помимо этого, следователи установят, почему журналисты не предоставили в МВД указанные материалы.

В ГБР заверили, что патрульному полицейскому Сергею Петрику, который одним из первых прибыл на место ДТП с участием Александра Трухина, не планируют вручать подозрение.

[ + – ] Видео с автомобилем Audi A8 Александра Трухина до ДТП под Киевом

Стоит напомнить, что 1 февраля издание "Украинская правда" опубликовало расследование, посвященное ДТП под Киевом с участием "слуги народа" Александром Трухиным. В материале журналисты использовали видео с нагрудной камеры полицейского, который одним из первых прибыл на место аварии. На опубликованных кадрах видно, как "слуга народа" Александр Трухин пытался "договориться" с правоохранителем и предлагал "сумку со 150 тысячами".

2 февраля нардеп от президентской фракции отреагировал на расследование "УП" и сообщил, что готов сложить мандат. Александр Трухин подчеркнул, что не скрывал своего желания покинуть место ДТП.

7 февраля на допрос в ГБР прибыл патрульный Сергей Петрик, который отказался "договариваться" с народным депутатом после аварии под Киевом.