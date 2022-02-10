ДТП з нардепом Трухіним: НАБУ провело перші допити після отримання відео від журналістів

Директор НАБУ Артем Ситник стверджує, що справа нардепа перебуває на початковому етапі. При цьому силовики відмовилися прогнозувати, як її розглядатимуть у суді.

Національне антикорупційне бюро максимально швидко розслідуватиме кримінальну справу стосовно народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Слідство стосуватиметься пропозиції хабара поліцейському на місці аварії. У відомстві планують якнайшвидше розслідувати справу, бо хочуть зняти спекуляції з цієї теми. Перші допити в антикорупційному бюро вже провели, але імена допитаних не називатимуться. Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу.

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"Ми розуміємо, що цю справу потрібно максимально швидко розслідувати для того, щоб з одного боку не було спекуляцій, тому що такі гучні справи завжди пов'язані зі спекуляціями, а з іншого, щоб по можливості, наскільки це буде встановлено, дати відповіді на запитання", — сказав він.

[ + – ] Цитата з 22:09

За словами Ситника, відео з місця аварії відомство отримало та провело перші допити, але справа Трухіна перебуває на початковому етапі. Під час слідства НАБУ не може розголошувати деталі досудового розслідування.

"Продовжуються слідчі дії. Ми не можемо зараз анонсувати те, що робитимемо в справі. Це взагалі суперечить логіці досудового розслідування", — заявив Ситник.

У НАБУ відмовилися прогнозувати долю справи Олександра Трухіна в суді. За словами Артема Ситника, для цього потрібно встановити істину та повністю провести досудове розслідування. Наразі справу Трухіна не можна передати до суду. Директор НАБУ не хоче розповідати деталі в слідстві, бо його слова можуть неправильно трактувати в ЗМІ. Глава антикорупційного бюро заявив, що в ЗМІ з'являється багато нових подробиць справи про ДТП за участю нардепа Трухіна, але він не з'ясовуватиме, звідки береться інформація.

"Чи готова зараз ця справа для передачі до суду? Звичайно, ні. Вона тільки зареєстрована, і ми щодо неї тільки розпочали розслідування. Тому розкривати те, що кажуть люди на допитах у НАБУ, ми не будемо... Прогнозувати, яке буде рішення суду, я не можу", — сказав директор антикорупційного відомства.

Нагадаємо, 1 лютого у виданні "Українська правда" було опубліковано розслідування щодо ДТП під Києвом за участю народного депутата Олександра Трухіна. У матеріалі показали відео, зняте поліцейським на нагрудну камеру. На кадрах було видно, як нардеп пропонує хабар правоохоронцям.

Після цього нардепа виключили з партії "Слуга народу" вранці, 2 лютого. Таке рішення ухвалила голова політичної сили Олена Шуляк.

Того ж дня проти Трухіна відкрили кримінальне провадження за спробу дати хабар поліцейському за статтею Кримінального кодексу України ч.1 ст. 369. Нардеп може сісти у в'язницю на термін до двох років.

Фокус писав, що 23 серпня в соцмережах з'явилася інформація, що нардеп Олександр Трухін влаштував ДТП під Києвом. Унаслідок аварії постраждало 6 людей. Через деякий час понад 30 ЗМІ видалили новину, що Трухін був учасником ДТП.