ДТП с нардепом Трухиным: НАБУ провело первые допросы после получения видео от журналистов
Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что дело нардепа находится на начальном этапе. При этом силовики отказались прогнозировать, как его будут рассматривать в суде.
Национальное антикоррупционное бюро будет максимально быстро расследовать уголовное дело в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Следствие будет касаться предложения взятки полицейскому на месте аварии. В ведомстве планируют как можно быстрее расследовать дело, потому что хотят снять спекуляции с этой темы. Первые допросы в антикоррупционном бюро уже провели, но имена допрошенных называться не будут. Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга.
"Мы понимаем, что это дело нужно максимально быстро расследовать для того, чтобы с одной стороны не было спекуляций, потому что такие громкие дела всегда связаны со спекуляциями, а с другой, чтобы по возможности, насколько это будет установлено, дать ответы на задаваемые вопросы", — сказал он.
По словам Сытника, видео с места аварии ведомство получило и провело первые допросы, но дело Трухина находится на начальном этапе. Во время следствия в НАБУ не могут разглашать детали досудебного расследования.
"Продолжаются следственные действия. Мы не можем сейчас анонсировать то, что будем делать в деле. Это вообще противоречит логике досудебного расследования", — заявил Сытник.
В НАБУ отказались прогнозировать судьбу дела Александра Трухина в суде. По словам Артема Сытника, для этого нужно установить истину и полностью провести досудебное расследования. Сейчас дело Трухина не может быть передано в суд. Директор НАБУ не хочет рассказывать детали в следствии, потому что его слова могут неправильно трактовать в СМИ. Глава антикоррупционного бюро заявил, что в СМИ появляется много новых подробностей дела о ДТП с участием нардепа Трухина, но он не будет выяснять, откуда берется информация.
"Готово ли сейчас это дело для передачи в суд? Конечно, нет. Оно только зарегистрировано, и мы по нему только начали расследование. Поэтому раскрывать то, что говорят люди на допросах в НАБУ, мы не будем… Прогнозировать, какое будет решение суда, я не могу", — сказал директор антикоррупционного ведомства.
Напомним, 1 февраля в издании "Украинская правда" было опубликовано расследование о ДТП под Киевом с участием народного депутата Александра Трухина. В материале показали видео, которое было снято полицейским на нагрудную камеру. На кадрах было видно, как нардеп предлагает взятку правоохранителям.
После этого нардепа исключили из партии "Слуга народа" утром, 2 февраля. Такое решение приняла глава политической силы Елена Шуляк.
В тот же день против Трухина открыли уголовное производство за попытку дать взятку полицейскому по статье Уголовного кодекса Украины ч.1 ст. 369. Нардеп может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
Фокус писал, что 23 августа в соцсетях появилась информация, что нардеп Александр Трухин устроил ДТП под Киевом. В результате аварии пострадало 6 человек. Через некоторое время более 30 СМИ удалили новость, что Трухин был участником ДТП.