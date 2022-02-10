ДТП с нардепом Трухиным: НАБУ провело первые допросы после получения видео от журналистов

Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что дело нардепа находится на начальном этапе. При этом силовики отказались прогнозировать, как его будут рассматривать в суде.

Национальное антикоррупционное бюро будет максимально быстро расследовать уголовное дело в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Следствие будет касаться предложения взятки полицейскому на месте аварии. В ведомстве планируют как можно быстрее расследовать дело, потому что хотят снять спекуляции с этой темы. Первые допросы в антикоррупционном бюро уже провели, но имена допрошенных называться не будут. Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга.

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"Мы понимаем, что это дело нужно максимально быстро расследовать для того, чтобы с одной стороны не было спекуляций, потому что такие громкие дела всегда связаны со спекуляциями, а с другой, чтобы по возможности, насколько это будет установлено, дать ответы на задаваемые вопросы", — сказал он.

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По словам Сытника, видео с места аварии ведомство получило и провело первые допросы, но дело Трухина находится на начальном этапе. Во время следствия в НАБУ не могут разглашать детали досудебного расследования.

"Продолжаются следственные действия. Мы не можем сейчас анонсировать то, что будем делать в деле. Это вообще противоречит логике досудебного расследования", — заявил Сытник.

В НАБУ отказались прогнозировать судьбу дела Александра Трухина в суде. По словам Артема Сытника, для этого нужно установить истину и полностью провести досудебное расследования. Сейчас дело Трухина не может быть передано в суд. Директор НАБУ не хочет рассказывать детали в следствии, потому что его слова могут неправильно трактовать в СМИ. Глава антикоррупционного бюро заявил, что в СМИ появляется много новых подробностей дела о ДТП с участием нардепа Трухина, но он не будет выяснять, откуда берется информация.

"Готово ли сейчас это дело для передачи в суд? Конечно, нет. Оно только зарегистрировано, и мы по нему только начали расследование. Поэтому раскрывать то, что говорят люди на допросах в НАБУ, мы не будем… Прогнозировать, какое будет решение суда, я не могу", — сказал директор антикоррупционного ведомства.

Напомним, 1 февраля в издании "Украинская правда" было опубликовано расследование о ДТП под Киевом с участием народного депутата Александра Трухина. В материале показали видео, которое было снято полицейским на нагрудную камеру. На кадрах было видно, как нардеп предлагает взятку правоохранителям.

После этого нардепа исключили из партии "Слуга народа" утром, 2 февраля. Такое решение приняла глава политической силы Елена Шуляк.

В тот же день против Трухина открыли уголовное производство за попытку дать взятку полицейскому по статье Уголовного кодекса Украины ч.1 ст. 369. Нардеп может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Фокус писал, что 23 августа в соцсетях появилась информация, что нардеп Александр Трухин устроил ДТП под Киевом. В результате аварии пострадало 6 человек. Через некоторое время более 30 СМИ удалили новость, что Трухин был участником ДТП.