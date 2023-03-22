"Незаконно": Лерос обратился в суд из-за отстранение от участия в заседаниях Рады

Известно, что нардепа отстранили от участия в заседаниях Рады из-за обвинения главы ОП в работе на Кремль. За это его лишили возможности посещать парламент до конца войны.

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Народный депутат Гео Лерос обратился в суд, чтобы обжаловать решение об отстранении его от участия в заседаниях Рады до конца войны. Об этом он сказал в комментарии "Стране" сегодня, 22 марта.

По его словам ответа пока не поступило, дата не назначена.

"Это было незаконное решение, поэтому я обратился в суд. Ожидаем назначение даты заседания и когда это произойдет, я обязательно всех проинформирую", — сообщил Лерос.

Лерос обратился в суд из-за отстранение от участия в заседаниях Рады

Предыстория

Обвинение руководителя ОП в работе на Кремль – не первый скандал с участием нардепа Лероса. 4 ноября 2021 года отстраненный депутат показал президенту Владимиру Зеленскому на заседании Рады средний палец.

"Вы слили спецоперацию с "вагнеровцами". Вы — главный предатель в стране", — заявил тогда Гео Лерос.

На судебном заседании, где рассматривали случай в Раде как хулиганство, нардеп назвал Зеленского "врагом номер один". Также Лерос обвинил президента в том, что он "действует на стороне президента РФ Владимира Путина". Свой поступок депутат объяснил тем, что иначе не мог высказаться. Сказал, ему выключали микрофон из-за критики президента, так что оставалось выразить свое недовольство властью только жестами.

10 ноября 2021 г. регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной раде лишить Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте. Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Сергей Кальченко. Утром 11 ноября Гео Лерос заявил, что ему вручают уведомление о подозрении в Киеве во дворе его дома.

Досудебное следствие по Леросу Госбюро расследований завершило 6 декабря 2021 года. Санкции обоих полов предусматривают максимальное наказание в размере 68 тысяч гривен штрафа или лишение свободы до трех лет. Управделами осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним, 23 февраля 2023 года депутаты проголосовали за отстранение от заседания Верховной Рады народного депутата Гео Лероса. Заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года и продлится до конца военного положения.

По мнению отстраненного нардепа, Верховная Рада действует в интересах Ермака. По его словам, руководитель ОП "и так нагнутый парламент еще раз нагнул".