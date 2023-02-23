Рада отстранила нардепа Гео Лероса от работы до конца войны, — Гончаренко (фото, видео)

Нардеп Гончаренко считает, что такое решение было продвинуто из Офиса президента и называет это "борьбой с оппозицией". По мнению Лероса, Рада действует в интересах Ермака. Сам глава ОП пока не комментировал эту ситуацию.

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Депутаты проголосовали за отстранение от заседания Верховной Рады народного депутата Гео Лероса. Заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года и продлится до конца военного положения. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своих соцсетях.

"Народного депутата Гео Лероса лишили возможности участвовать в работе Верховной Рады до конца заседания. Голосовали ЗА — "Слуги", ОПЗЖ, "Довира", "За майбутне", "Видновлення Украины" и "Батькивщина", — сообщил Гончаренко.

Фото: Telegram/Алексей Гончаренко Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Гончаренко объяснил, что фактически нардеп был отстранен от Рады до конца войны, ведь заседание парламента не завершится до отмены военного положения.

"У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года. Во время действия военного положения заседание Рады не закрывается. То есть (!) Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до КОНЦА войны", — написал политик.

Реакция самого Лероса и нардепа Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко недоволен решением Верховной Рады и считает его "проявлением авторитаризма". По его мнению, глава Офиса президента Андрей Ермак мог решить личное оскорбление в суде. Отстранение Радой Лероса он назвал "клоунадой".

"Лероса решили наказать за то, что он как-то не так задал вопрос Ермаку. А кто у нас Ермак? Бог? Священный правитель? Верховный жрец? Что это за клоунада? Если Ермак обиделся, то он может себе спокойно пойти в суд. Они работают. Но лишать депутата возможности работать — нельзя", — высказался Гончаренко.

Гончаренко опубликовал видео с Леросом, в котором раскритиковал решение парламентариев. По его мнению, нардеп имеет право говорить, что ему вздумается, и задавать любые вопросы.

"У нас демократия. И Гео Лерос имеет право как народный депутат Украины, избранный народом Украины, говорить то, что он считает нужным, и задавать вопросы те, что считает нужным", — заявил нардеп.

Сам Гео Лерос также прокомментировал решение Рады в видео. Он рассказал, как обвинил руководителя Офиса президента в работе на ФСБ РФ на прошлом заседании Совета.

"На прошлом заседании я спросил, когда назначали главу СБУ Украины, когда господин Ермак, человек, представляющий интересы Кремля в Украине, сядет за государственную измену. И назвал его ФСБшной гнидой. Сейчас парламент решил меня до конца года лишить возможности присутствовать на пленарных заседаниях", — рассказал Лерос.

По мнению отстраненного нардепа, Верховная Рада действует в интересах Ермака. По его словам, руководитель ОП "и так нагнутый парламент еще раз нагнул".

"В этом решении победу одержал не парламент, а представитель Кремля и ФСБ в Украине господин Ермак", — сказал Лерос.

Гончаренко выступил перед депутатами с эмоциональной речью, в которой обвинил Раду в уничтожении Украины.

"Год назад я стоял в Раде и говорил россиянам "Добро пожаловать в ад". Депутаты сидели и смеялись. Теперь я говорю так: "добро пожаловать" в диктатуру Ермака. Они уничтожают парламентаризм, а с ним и саму Украину. Позор!" – заявил Гончаренко.

Отметим, что на момент публикации этого материала официальных комментариев по поводу отстранения Лероса от заседаний от представителей Офиса президента или лично Ермака не поступало.

Предыстория

Обвинение руководителя ОП в работе на Кремль – не первый скандал с участием нардепа Лероса. 4 ноября 2021 года отстраненный депутат показал президенту Владимиру Зеленскому на заседании Рады средний палец.

"Вы слили спецоперацию с "вагнеровцами". Вы — главный предатель в стране", — заявил тогда Гео Лерос.

На судебном заседании, где рассматривали случай в Раде как хулиганство, нардеп назвал Зеленского "врагом номер один". Также Лерос обвинил президента в том, что он "действует на стороне президента РФ Владимира Путина". Свой поступок депутат объяснил тем, что иначе не мог высказаться. Сказал, ему выключали микрофон из-за критики президента, так что оставалось выразить свое недовольство властью только жестами.