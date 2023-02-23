Рада відсторонила нардепа Гео Лероса від роботи до кінця війни, — Гончаренко (фото, відео)

Нардеп Гончаренко вважає, що таке рішення просунули з Офісу президента і називає це "боротьбою з опозицією". На думку Лероса, Рада діє в інтересах Єрмака. Сам очільник ОП доки що не коментував цю ситуацію.

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Депутати проголосували за відсторонення від засідання Верховної Ради народного депутата Гео Лероса. Засідання не закривалось з 24 лютого 2022 року і триватиме до кінця воєнного стану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своїх соцмережах.

"Народного депутата Гео Лероса позбавили можливості брати участь у роботі Верховної Ради до кінця засідання. Голосували ЗА — "Слуги", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє", "Відновлення України" та "Батьківщина", — повідомив Гончаренко.

Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

Гончаренко пояснив, що фактично нардепа відсторонили від Ради до кінця війни, адже засідання парламенту не завершиться до скасування воєнного стану.

"У нас у Раді засідання не закривалось із 24 лютого 2022-го року. Під час дії воєнного стану засідання Ради не закривається. Тобто (!) Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до КІНЦЯ війни", — написав політик.

Реакція самого Лероса та нардепа Гончаренка

Нардеп Олексій Гончаренко незадоволений рішенням Верховної Ради та вважає його "проявом авторитаризму". На його думку, очільник Офісу президента Андрій Єрмак міг вирішити особисту образу у суді. Відсторонення Радою Лероса він назвав "клоунадою".

"Лероса вирішили покарати за те, що він якось не так поставив питання Єрмаку. А хто у нас Єрмак? Бог? Священний правитель? Верховний жрець? Що це за клоунада? Якщо Єрмак образився, то він може собі спокійно піти до суду. Вони працюють. Але позбавляти депутата можливості працювати — не можна", — висловився Гончаренко.

Гончаренко опублікував відео з Леросом, у якому розкритикував рішення парламентарів. На його думку, нардеп має право казати, що йому заманеться, та ставити будь-які запитання.

"У нас демократія. І Гео Лерос має право як народний депутат України, обраний народом України, казати те, що він вважає за потрібне, і ставити питання ті, які вважає за потрібне", — заявив нардеп.

Сам Гео Лерос також прокоментував рішення Ради у відео. Він розповів, як звинуватив керівника Офісу президента в роботі на ФСБ РФ на минулому засіданні Ради.

"На минулому засіданні я спитав, коли призначали голову СБУ України, коли пан Єрмак, людина, яка представляє інтереси Кремля в Україні, сяде за державну зраду. І назвав його ФСБшною гнидою. Зараз парламент вирішив мене до кінця року позбавити змоги бути присутнім на пленарних засіданнях", — розповів Лерос.

На думку відстороненого нардепа, Верховна Рада діє в інтересах Єрмака. За його словами, керівник ОП "і так нагнутий парламент ще раз нагнув".

"В цьому рішенні перемогу отримав не парламент, а представник Кремля та ФСБ в Україні пан Єрмак", — сказав Лерос.

Гончаренко виступив перед депутатами з емоційною промовою, в якій звинуватив Раду у знищенні України.

"Рік тому я стояв у Раді та казав росіянам "Добро пожаловать в ад". Депутати сиділи та сміялись. Тепер я кажу так: "добро пожаловать" в диктатуру Єрмака. Вони нищать парламентаризм, а з ним і саму Україну. Ганьба!" — заявив Гончаренко.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу офіційних коментарів щодо відсторонення Лероса від засідань від представників Офісу президента чи особисто Єрмака не надходило.

Передісторія

Звинувачення керівника ОП в роботі на Кремль — не перший скандал за участі нардепа Лероса. 4 листопада 2021 року нині відсторонений депутат показав президенту Володимиру Зеленському на засіданні Ради середній палець.

"Ви злили спецоперацію з "вагнерівцями". Ви — головний зрадник у країні", — заявив тоді Гео Лерос.

На судовому засіданні, де розглядали випадок у Раді як хуліганство, нардеп назвав Зеленського "ворогом номер один". Також Лерос звинуватив президента в тому, що він "діє на боці президента РФ Володимира Путіна". Свій вчинок депутат пояснив тим, що інакше висловитися не міг. Сказав, йому вимикали мікрофон через критику президента, тож залишалось висловити своє невдоволення владою тільки жестами.