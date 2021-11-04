"Ви — головний зрадник у країні", — Лерос показав середній палець Зеленському в Раді (фото, відео)

Після скандалу позафракційний нардеп пояснив, що "фак" призначався президенту та керівнику ОП Андрію Єрмаку.

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Гео Лерос назвав Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Виступ парламентаря транслювався в Youtube.

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Через заплановані на сьогодні кадрові перестановки в Кабінеті міністрів на засідання Верховної Ради приїхав глава держави Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак.

Перед голосуванням за призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони з трибуни Верховної Ради виступав виключений із "Слуги народу" Гео Лерос, який згодом показав президентові середній палець.

[ + – ] Гео Лерос показав Зеленському середній палець

"Доброго дня, пане президенте. Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся говорити правду. Ви можете скільки завгодно нацьковувати на мене ваші правоохоронні органи, клепати кримінальні справи, але я не боюся говорити правду. Ви злили спецоперацію з "вагнерівцями". Ви — головний зрадник у країні", — заявив Гео Лерос і показав середній палець Володимиру Зеленському.

[ + – ] Гео Лерос показав Володимиру Зеленському середній палець

Після виступу позафракційного депутата слово взяла нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева, яка закликала регламентний комітет розглянути вчинок Гео Лероса в залі Верховної Ради.

"Наші засідання дивляться не лише українці. Їх дивляться і наші міжнародні партнери. Щоразу український парламент доводить свою неадекватність… Наші колеги дають собі можливість аналізувати чи давати суб'єктивні оцінки іншим політикам, хамити та висловлюватися не в межах регламенту, поваги та парламентської етики. Я прошу звернутися до регламентного комітету щодо дій, вчинених народним депутатом. Це правило стосується кожного з нас", — додала Марія Мезенцева.

У коментарі підсанкційному виданню Страна нардеп Гео Лерос заявив, що середній палець призначався Володимиру Зеленському та Андрію Єрмаку. Позафракційний нардеп також назвав президента та керівника ОП "смішними диктаторами" та "Лукашенком на мінімалках".

"Вони тіло від плоті. Два смішні диктатори. Такі собі Лукашенко на мінімалках, головні корупціонери та посміховиська в країні, які продовжують узурпувати владу. Мій фак (середній палець — ред.) означав рівно таке: ваше місце не на керівній посаді, а у в'язниці", — підкреслив Гео Лерос у коментарі Стране.

Спікер "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що президентська фракція звертається до регламентного комітету з вимогою оцінити вчинок Гео Лероса в залі Верховної Ради.

Виступ та середній палець речниця "Слуги народу" назвала "неприпустимою поведінкою" у стінах парламенту.

[ + – ] "Слуга народу" звернулася до регламентного комітету Ради після виступу Гео Лероса

Раніше Фокус повідомляв, що нардепа Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Процес виключення зі складу президентської фракції розпочато після того, як Гео Лерос, виступаючи в Раді, розкритикував президента і заявив, що Україна "рухається в прірву".

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський відреагував на виключення Гео Лероса зі "Слуги народу".