Глава государства отреагировал на заявление Лероса о том, что его якобы исключили из фракции "Слуга народа" по указанию президента.

Президент Владимир Зеленский на брифинге во время поездки в Харьковскую область прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Президент заявил, что него нет никакой реакции на взяточников и предателей.

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

На просьбу отреагировать на заявление Лероса о том, что он якобы был исключен из фракции по указанию президента, Зеленский ответил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил?".

Отметим, в своей речи с трибуны Верховной Рады во вторник, 1 сентября, Лерос выступил с критикой президента, заявив, что "страна движется в пропасть", а у власти, по его словам, нет никакой государственной стратегии.

Позже Лерос заявил, что якобы Зеленский после его речи приказал Арахамии срочно собрать подписи об исключении его из фракции "Слуга народа".

В конечном счете, фракция "Слуга народа" большинством голосов исключила нардепа Гео Лероса из своих рядов.