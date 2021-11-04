"Вы — главный предатель в стране", — Лерос показал средний палец Зеленскому в Раде (фото, видео)
После скандала внефракционный нардеп объяснил, что "фак" предназначался президенту и руководителю ОП Андрею Ермаку.
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос назвал Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Выступление парламентария транслировалось в Youtube.
Из-за запланированных на сегодня кадровых перестановок в Кабинете министров на заседание Верховной Рады приехал глава государства Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак.
Перед голосованием за назначение Алексея Резникова на должность министра обороны с трибуны Верховной Рады выступал исключенный из "Слуги народа" Гео Лерос, который впоследствии показал президенту средний палец.
"Добрый день, господин президент. Вижу, ваш Ермак тоже тут. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно стравливать на меня ваши правоохранительные органы, клепать уголовные дела, но я не боюсь говорить правду. Вы слили спецоперацию по "вагнеровцам". Вы — главный предатель в стране", — заявил Гео Лерос и показал средний палец Владимиру Зеленскому.
После выступления внефракционного депутата слово взяла нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева, которая призвала регламентный комитет рассмотреть поступок Гео Лероса в зале Верховной Рады.
"Наши заседания смотрят не только украинцы. Их смотрят и наши международные партнеры. Каждый раз украинский парламент доказывает свою неадекватность… Наши коллеги дают себе возможность анализировать или давать субъективные оценки другим политикам, хамить и высказываться не в рамках регламента, уважения и парламентской этики. Я прошу обратиться к регламентному комитету относительно к действиям, которые были совершены народным депутатом. Это правило касается каждого из нас", — добавила Мария Мезенцева.
В комментарии подсанкционному изданию Страна нардеп Гео Лерос заявил, что средний палец предназначался Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку. Внефракционный нардеп также назвал президента и руководителя ОП "смешными диктаторами" и "Лукашенко на минималках".
"Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак (средний палец — ред.) означал ровно следующие: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме", — подчеркнул Гео Лерос в комментарию Стране.
Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что президентская фракция обращается к регламентному комитету с требованием оценить поступок Гео Лероса в зале Верховной Рады.
Выступление и средний палец спикер "Слуги народа" назвала "недопустимым поведением" в стенах парламента.
Ранее Фокус сообщал, что нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Процесс исключения из состава президентской фракции начала после того, как Гео Лерос, выступая в Раде, раскритиковал президента и заявил, что Украина "движется в пропасть".
Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский отреагировал на исключение Гео Лероса из "Слуги народа".