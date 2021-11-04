"Вы — главный предатель в стране", — Лерос показал средний палец Зеленскому в Раде (фото, видео)

После скандала внефракционный нардеп объяснил, что "фак" предназначался президенту и руководителю ОП Андрею Ермаку.

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос назвал Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Выступление парламентария транслировалось в Youtube.

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Из-за запланированных на сегодня кадровых перестановок в Кабинете министров на заседание Верховной Рады приехал глава государства Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак.

Перед голосованием за назначение Алексея Резникова на должность министра обороны с трибуны Верховной Рады выступал исключенный из "Слуги народа" Гео Лерос, который впоследствии показал президенту средний палец.

[ + – ] Гео Лерос показал Зеленскому средний палец

"Добрый день, господин президент. Вижу, ваш Ермак тоже тут. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно стравливать на меня ваши правоохранительные органы, клепать уголовные дела, но я не боюсь говорить правду. Вы слили спецоперацию по "вагнеровцам". Вы — главный предатель в стране", — заявил Гео Лерос и показал средний палец Владимиру Зеленскому.

[ + – ] Гео Лерос показал Владимиру Зеленскому средний палец

После выступления внефракционного депутата слово взяла нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева, которая призвала регламентный комитет рассмотреть поступок Гео Лероса в зале Верховной Рады.

"Наши заседания смотрят не только украинцы. Их смотрят и наши международные партнеры. Каждый раз украинский парламент доказывает свою неадекватность… Наши коллеги дают себе возможность анализировать или давать субъективные оценки другим политикам, хамить и высказываться не в рамках регламента, уважения и парламентской этики. Я прошу обратиться к регламентному комитету относительно к действиям, которые были совершены народным депутатом. Это правило касается каждого из нас", — добавила Мария Мезенцева.

В комментарии подсанкционному изданию Страна нардеп Гео Лерос заявил, что средний палец предназначался Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку. Внефракционный нардеп также назвал президента и руководителя ОП "смешными диктаторами" и "Лукашенко на минималках".

"Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак (средний палец — ред.) означал ровно следующие: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме", — подчеркнул Гео Лерос в комментарию Стране.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что президентская фракция обращается к регламентному комитету с требованием оценить поступок Гео Лероса в зале Верховной Рады.

Выступление и средний палец спикер "Слуги народа" назвала "недопустимым поведением" в стенах парламента.

[ + – ] "Слуга народа" обратилась к регламентному комитету Рады после выступления Гео Лероса

Ранее Фокус сообщал, что нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Процесс исключения из состава президентской фракции начала после того, как Гео Лерос, выступая в Раде, раскритиковал президента и заявил, что Украина "движется в пропасть".

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский отреагировал на исключение Гео Лероса из "Слуги народа".