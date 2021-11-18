"Навіть суддя сміялася": Лероса зобов'язали здати закордонний паспорт за середній палець Зеленському (відео)

Парламентаря відпустили під особисте зобов'язання. У ході засідання Лерос назвав президента України Володимира Зеленського своїм "ворогом номер один".

Печерський районний суд Києва зобов'язав народного депутата Гео Лероса здати закордонний паспорт до 10 січня наступного року. Про це повідомило видання "Ґрати" за підсумками засідання суду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Лерос раніше отримав підозру в хуліганстві за показ середнього пальця президенту України Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку під час засідання Верховної Ради 4 листопада.

Нардеп у суді говорив, що не вважає свій вчинок порушенням. Документи та проєкт підозри, який прокуратура надала в суді, він вважав нікчемними.

"Навіть суд сміявся, і суддя сміялася з цього. І вона змушена була перенести засідання. Елементарно в проекті підозри не виявилося навіть самої підозри, яку я підписав під час отримання. Вони забули її прикріпити", — пояснив Лерос.

Прокурор Ігор Мартян просив відправити Лероса під домашній арешт. Суддя Тетяна Остапчук відхилила клопотання та визначила депутату запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Сам Лерос зазначив, що здивований таким рішенням судді. За його словами, він не боїться режиму Зеленського та його команди. Президента політик назвав "ворогом номер один" і заявив, що Зеленський "діє на боці президента РФ Володимира Путіна".

Фокус розповідав, як правоохоронці з Держбюро розслідувань і Офісу генпрокурора приїхали до будинку Лероса й ознайомили його з підозрою за середній палець у Раді.

Лерос стверджував, що інші політики демонстрували цей жест, але їх не притягали до відповідальності. За його словами, нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук тримав 20 секунд "фак" у Раді, коли депутатка Олена Кондратюк озвучувала свої запити.

За словами Лероса, вчинок був емоційним, на той момент "це було все, що йому залишалося", оскільки йому відключали мікрофон, щоб він не критикував президента країни.

У березні Гео Лерос публікував так звані "плівки Єрмака". Йдеться про відео, де чоловік, схожий на брата глави Офісу президента, Дениса Єрмака, нібито "торгує держпосадами".