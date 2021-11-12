Лероса хочуть посадити під домашній арешт через "плівки Єрмака": ДБР вручило підозру

Адресована нардепу підозра стосується ролика, на якому нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак пропонував держпосади за гроші.

Нардеп Гео Лерос отримав ще одну підозру Державного бюро розслідувань. Цього разу політика звинувачують у тому, що він не спростував відео, на якому нібито був брат глави офісу президента Денис Єрмак, повідомляється в його Facebook.

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Відомо, що 12 листопада Печерський райсуд розгляне клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту нардепа в цій справі. Лерос зазначив, що його апеляцію прийнято в касації.

"Ви пам'ятаєте, як на відео Денис Єрмак торгував від імені брата державними посадами. За те, що я не спростував цей факт, який усі бачили на власні очі, вони мене теж хочуть посадити. Ще раз повторюю, навіть цей факт не доведено, а жодного повідомлення про спростування я не отримував від державних органів", — заявив нардеп.

Лерос ще раз наголосив, що це розправа президента Володимира Зеленського, але він готовий до будь-якого сценарію.

[ + – ] підозра від ДБР

Політику перед цим уже вручали підозру за непристойний жест, який він показав у Верховній Раді Зеленському та голові ОП Андрію Єрмаку. Тоді співробітники ДБР і Офісу генпрокурора приїхали під будинок нардепа й там ознайомили його з документом. Лероса звинуватили в хуліганстві, за що йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Напередодні політик заявив, що перша підозра — це також політична розправа, оскільки інших нардепів також підловили на такому, але їх ніхто не притягав до відповідальності. Лерос нагадав про випадок, коли представник "Слуги народу" нардеп Юрій Камельчук показав "фак" у Раді під час озвучування запитів нардепкою Оленою Кондратюк. Руку з непристойним жестом Камельчук нібито тримав 20 секунд.

Свій учинок Лерос назвав емоційним, який не повинен мати місце в парламенті, але зазначив, що "це все, що йому залишилося", оскільки під час його виступів регулярно відключають мікрофон, щоб не звучала критика на адресу глави держави.

Нагадаємо, у березні Гео Лерос опублікував названі у ЗМІ "плівки Єрмака" — відео, на якому чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Дениса Єрмака, "торгує держпосадами".

Як відомо, 4 листопада Гео Лерос у Раді назвав Зеленського зрадником і показав йому та Єрмаку середній палець, що стало приводом для вручення підозри від правоохоронців.