"Це єдине, що мені залишилося", — Лерос про середній палець президенту в Раді

Нардеп стверджує, що один із його колег також показував середній палець у сесійній залі, але його за це не карали. Свій вчинок він пояснив емоційністю.

Нардеп та колишній член фракції "Слуга народу" Гео Лерос вважає політичною розправою вручення йому підозри за непристойний жест у Раді. Політик стверджує, що інші нардепи неодноразово показували середній палець у парламенті, але ще нікого не притягнули до відповідальності, повідомляє Суспільне.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

З його слів, "слуга" Юрій Камельчук на останньому засіданні також показав "фак", коли нардепка Олена Кондратюк зачитувала запити.

"Він став і публічно тримав цю руку 20 секунд, і показував середній палець: Ірина Геращенко сьогодні опублікувала це відео, жодної відповідальності немає народним депутатам, але при цьому політична розправа з мене за те, що президентові довелося дивитися на цей жест", — обурився Лерос.

Нардеп також визнав, що подібних жестів не має бути в Раді та додав, що "це єдине, що йому залишилося", коли мікрофон постійно вимикають через критику президента.

Як відомо, співробітники Офісу генпрокурора та Держбюро розслідувань вручили Гео Леросу підозру за статтею про хуліганство. Правоохоронці приїхали до політика просто під будинок і там ознайомили із документом.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос показав непристойний жест у Верховній Раді, адресований президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.