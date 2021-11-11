Леросу вручили підозру за середній палець Зеленському

Слідство розцінило дії народного депутата як хуліганство. Наразі йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Народному депутату, колишньому члену фракції "Слуга народу" Гео Леросу вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину за статтею про хуліганство. Йдеться про інцидент, під час якого нардеп, виступаючи у Верховній Раді, показав президентові України Володимиру Зеленському та керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку середній палець. Про це політик повідомив у своєму Facebook у четвер, 11 листопада.

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За словами нардепа, щоби вручити підозру представники Офісу генпрокурора України та Державного бюро розслідувань (ДБР) приїхали у двір будинку, де він проживає. Лерос тим часом чекає на свого адвоката.

"Інша думка" у державі Зеленського стає небезпечною для життя у свободі. Трансформація Зеленського в Лукашенка відбувається дуже швидко", — відреагував на те, що відбувається, Лерос.

Фото: Facebook / Гео Лерос

У коментарі "Страні" політик заявив, що ДБР приїхали до нього, щоб вручити повістку на допит. Також Лерос розповів, що представники Офісу генпрокурора та Бюро "вартували під будинком", а як тільки він вийшов, "оточили з усіх боків".

"Скоріш за все через інцидент у Раді (…) Я не виключаю, що затримуватимуть", — повідомив нардеп.

Згодом Лерос уточнив, що підозру йому вручають "за середній палець у Верховній Раді України".

"Хочуть посадити", — написав політик.

Зі свого боку ДБР повідомило, що нардепу вручено підозру за "грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради".

"Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 04 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження голови засідання, продовжував подібні дії навіть після вимкнення мікрофона щодо рішення "Усвідомлюючи, що промова не фіксуватиметься засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу загальноприйнятими нормами моралі та соціального оточення", — повідомили у відомстві.

Слідство розцінило дії депутата як спробу створити медійний та політичний образ, "привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до себе". Депутат при цьому, за даними ДБР, "зловживав своїми повноваженнями".

Лерос підозрюється за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

"Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу", — додали в ДБР.

Нагадаємо, Гео Лерос потрапив до Ради у складі партії "Слуга народу". Торік у березні він став учасником конфлікту з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Нардеп оприлюднив відео, на яких брат Єрмака Денис нібито обговорює питання про призначення людей на державні посади. Тоді скандал отримав назву "плівки Єрмака".

30 березня 2020 року САП відкрила кримінальну справу за заявою Лероса про можливу "торгівлю держпосадами". У ніч проти 29 серпня нардеп заявив про підпал його автомобіля невідомими. Як стверджують ЗМІ, підпал міг бути спланованим самим Леросом.

Вже 1 вересня минулого року Лерос виступив у Раді з критикою президента Володимира Зеленського та Єрмака. Того ж дня депутата виключили із фракції "Слуга народу".

А 4 листопада цього року Лерос із трибуни парламенту назвав президента, який був присутнім на засіданні, зрадником, після чого показав йому і керівнику ОП середній палець. Через кілька днів політик повідомив, що виявив під своїм автомобілем пристрій для стеження.