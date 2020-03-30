САП открыла дело о возможной "торговле госдолжностями" братом Ермака
2020-03-30 14:24:11
Вести уголовное дело поручили НАБУ
САП открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" братом главы ОП Денисом Ермаком.
Об этом заявила пресс-служба САП.
Лерос подал заявление о возможных коррупционных преступлениях во время назначения конкретных лиц на должности главы одной из ОГА и на должность директора госпредприятия.
"Ведомости о возможном уголовном преступлении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК внесены в ЕРДР", – отчитались в ведомстве.
Вести уголвное дело поручили НАБУ.
"Надеюсь на справедливое расследование фактов коррупции и откровенного надругательства и мародерской эксплуатации государственных институтов", – написал по этому поводу у себя Facebook сам Лерос.
Вчера Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".
В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно Лерос дал интервью изданию "Цензор.нет", в котором подверг критике подписание Ермаком документа о возможном создании в Минске консультативной группы с ОРДЛО.
- Вскоре после этого Зеленский уволил нардепа из своих внештатных советников.
- Также Лерос резко критиковал инициативы внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по примирению на Донбассе.