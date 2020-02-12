"Никакого телефонного права". Ермак рассказал о принципах работы в ОП
2020-02-12 11:04:00
Новоназначенный глава Офиса президента завил, что работа ведомства будет честной и прозрачной
Новый глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, каким принципами будет руководствоваться в своей работе. Об этом сообщил Ермак на брифинге.
"Я буду делать все необходимое, чтобы в Офисе президента основным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная, коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг, все будет прозрачно и честно", – заявил Ермак.
Также он подчеркнул, что профессиональная команда будет улучшать открытость и коммуникабельность Офиса президента.
"От имени и по поручению президента Украины Офис президента вместе с другими госучреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране. Будьте в этом уверены", – добавил Ермак.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
- В ОП заявили, что с назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится.
- По мнению Петра Порошенко, назначение Андрея Ермака на должность главы ОП вместо Андрея Богдана ослабляет сопротивление Украины российской агрессии.