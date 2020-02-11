Назначение Ермака не повлияет на политический курс государства, – ОП

В ОП поблагодарили Андрея Богдана за проделанную работу и выразили уверенность, что его преемник справится с вверенной ему ответственностью

С назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится. Об этом говорится в сообщении ОП в Facebook.

"С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев", – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что назначение Ермака не повлияет на политический курс государства.

"Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью", – отметили в ОП.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента и занимался внешнеполитическими вопросами. В частности, Ермак курировал переговоры с РФ по Донбассу и обмену пленными.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия также заявил, что перестановки в ОП не приведут к ощутимым изменениям в политике руководства государства.

В то же время критики президента заявили, что назначение главой ОП Ермака приведет к усилению "пророссийского вектора". В частности, нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз считает, что теперь начнет "реванш в турборежиме".