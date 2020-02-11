Зеленский уволил Богдана. Главой ОП назначен Ермак

Информация об отставке Богдана подтвердилась

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Новым главой ОП назначен Андрей Ермак. До этого он занимал должность помощника президента.

Напомним, вчера вечером в СМИ появилась информация, что Богдан решил подать в отставку. В последнее время стал реже появляться на мероприятиях с участием Зеленского.

Украинская правда сообщает, что вчера Богдан имел "неприятный разговор" с президентом, после которого и написал заявление об оставке.

Ранее в СМИ появилась, что между Богданом и Ермаком могут быть определенные разногласия. Сам Ермак отрицает конфликт, по его словам, у них в команде нет никакой конкуренции.

"Я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", – заявил он накануне в интервью "Украина 24".

Андрей Богдан возглавил Администрацию президента 21 мая, а после ее организации стал главой Офиса президента. Ранее он работал адвокатом, в том числе представлял интересы олигарха Игоря Коломойского.

21 мая президент назначил Андрея Ермака своим помощником. Он - один из самых близких и доверенных людей Зеленского. В интервью ранее он неоднократно заявлял, что может назвать главу государства своим другом. Кроме того, Ермак - один из немногих, у кого есть прямой контакт с Зеленским в любое время суток.

Помощник главы государства занимается международными отношениями, а также переговорами с Россией по Донбассу и обмену пленными. Несмотря на довольно частую критику и слухи о том, что Зеленский недоволен его работой, Ермак, после карьеры продюсера и бизнесмена, продолжает осваивать для себя новое поприще: международную дипломатию. В политике Ермак не такой уже и новичок. Он был помощником депутата от Партии Регионов Эльбруса Тедеева в V, VI и VIІ созывах Верховной Рады.