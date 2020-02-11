Арахамия прокомментировал замену Богдана Ермаком

Глава президентской фракции считает, что обычные граждане не заметят изменений в политике Офиса президента

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что смена главы Офиса президента не приведет к сильным изменениям в политике президентской команды. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.

"Он (новый глава ОП Андрей Ермак, – ред.) для нас не новый совершенно, да, просто на новой должности. Я думаю, что с точки рения обычных людей, которые гуляют по улице, особо ничего не поменяется в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства – это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться", – отметил Арахамия.

Он считает, что после назначения Ермака Офис президента будет уделять больше внимания внешней политике.

"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорей всего, будет где-то в эту сторону изменение", – сказал Арахамия.

При этом он отметил, что не думал, что увольнение Богдана произойдет настолько быстро.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.