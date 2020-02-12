Порошенко расценил назначение Ермака, как усиление партии капитуляции

Последние перестановки в ОП не радуют экс-президента

Пятый президент Украины Петр Порошенко неоднозначно оценил перестановки в Офисе Президента (ОП). По его мнению, назначение Андрея Ермака на должность главы ОП вместо Андрея Богдана ослабляет сопротивление Украины российской агрессии.

Такое мнение Порошенко выразил в опубликованной 12 февраля статье для Украинской правды.

"Наблюдая, как само украинское руководство постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление агрессору, скатываясь к политике его умиротворения, они все меньше понимают, почему должны отстаивать украинский интерес активнее, чем сама Украина. В этом смысле последние перестановки в Офисе президента и не радуют, и не вызывают злорадства. С одной стороны, шило на мыло, с другой – плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции", – написал он.

По словам Порошенко, он не разделяет "восторга (президента Украины Владимира) Зеленского от заглядывания в глаза (президенту РФ Владимиру) Путину".

"Утверждать, будто где-то глубоко в его зрачках просматривается желание мира – это значит обманывать украинцев и способствовать детоксикации Путина в глазах мирового сообщества, в том числе и наших ключевых партнеров", – считает пятый президент.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

В ОП заявили, что с назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится.