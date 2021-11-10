Нардеп Гео Лерос виявив під своїм автомобілем пристрій для стеження (фото)

Парламентарій стверджує, що стеженням можуть займатися офіс президента Володимира Зеленського та українські спецслужби.

Виключений із "Слуги народу" Гео Лерос повідомив про виявлення під своїм автомобілем пристрої для стеження. Про це нардеп розповів у своєму Facebook.

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На опублікованих фото видно, що пристрій був прикріплений до днища транспортного засобу.

На місці працювали поліцейські та співробітники вибухотехнічної служби. Виключений із фракції "Слуга народу" Гео Лерос у стеженні звинуватив президента Володимира Зеленського та українські спецслужби.

Позафракційний парламентар у своїй публікації також написав, що президент будує "світле майбутнє" в Україні за принципом Олександра Лукашенка.

[ + – ] Під автомобілем Гео Лероса виявили пристрій для стеження

Раніше Фокус повідомляв, що під час засідання Ради Гео Лерос назвав Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Інцидент стався перед голосуванням за призначення Олексія Резнікова новим головою Міноборони. Згодом Гео Лерос пояснив, що середній палець призначався для Володимира Зеленського та Андрія Єрмака.

Також Фокус розповідав, що Гео Лероса було виключено з фракції "Слуга народу" після критики Володимира Зеленського. Напередодні голосування нардеп виступив із критикою глави держави і заявив, що "Україна рухається у прірву" і в країні "відсутня державна стратегія".