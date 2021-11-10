Нардеп Гео Лерос обнаружил под своим автомобилем устройство для слежки (фото)

Парламентарий утверждает, что слежкой могут заниматься офис президента Владимира Зеленского и украинские спецслужбы.

Исключенный из "Слуги народа" Гео Лерос сообщил об обнаружении под своим автомобилем устройства для слежки. Об этом нардеп рассказал в своем Facebook.

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На опубликованных фотографиях видно, что устройство было прикреплено к днищу транспортного средства.

На месте работали полицейские и сотрудники взрывотехнической службы. Исключенный из фракции "Слуга народа" Гео Лерос в слежке обвинил президента Владимира Зеленского и украинские спецслужбы.

Внефракционный парламентарий в своей публикации также написал, что президент строит "светлое будущее" в Украине по принципу Александра Лукашенко.

[ + – ] Под автомобилем Гео Лероса обнаружили устройство для слежки

Ранее Фокус сообщал, что во время заседания Рады Гео Лерос назвал Зеленского предателем и показал ему средний палец. Инцидент произошел перед голосованием за назначение Алексея Резникова новым главой Минобороны. Позже Гео Лерос объяснил, что средний палец предназначался для Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

Также Фокус рассказывал, что Гео Лерос был исключен из фракции "Слуга народа" после критики Владимира Зеленского. Накануне голосования нардеп выступил с критикой главы государства и заявил, что "Украина движется в пропасть" и в стране "отсутствует государственная стратегия".