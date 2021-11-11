Леросу вручили подозрение за средний палец Зеленскому

Следствие расценило действия народного депутата как хулиганство. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Народному депутату, бывшему члену фракции "Слуга народа" Гео Леросу вручил уведомление о подозрении в совершении преступления по статье о хулиганстве. Речь идет об инциденте, во время которого нардеп, выступая в Верховной Раде, показал президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку средний палец. Об этом политик сообщил в своем Facebook в четверг, 11 ноября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам нардепа, чтобы вручить подозрение представители Офиса генпрокурора Украины и Государственного бюро расследований (ГБР) приехали во двор дома, где он проживает. В свою очередь Лерос ждет своего адвоката.

"Другое мнение" в государстве Зеленского становится опасным для жизни в свободе. Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро", — отреагировал на происходящее Лерос.

Фото: Facebook / Гео Лерос

В комментарии "Стране" политик заявил, что ГБР приехали к нему, чтобы вручить повестку на допрос. Также Лерос рассказал, что представители Офиса генпрокурора и Бюро "караулили под домом", а как только он вышел, "окружили со всех сторон".

"Скорее всего из-за инцидента в Раде (…) Я не исключаю, что будут задерживать", — сообщил нардеп.

Спустя некоторое время Лерос уточнил, что подозрение ему вручают "за средний палец в Верховной Раде Украины".

"Хотят посадить", — написал политик.

В свою очередь ГБР сообщило, что нардепу вручено подозрение за "грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады".

"Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 04 ноября 2021 народный избранник выступая с парламентской трибуны оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", — сообщили в ведомстве.

Следствие расценило действия депутата как попытку создать медийный и политический образ, "привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к себе". Депутат при этом, по данным ГБР, "злоупотреблял своими полномочиями".

Лерос подозревается по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

"Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения", — добавили в ГБР.

Напомним, Гео Лерос попал в Раду в составе партии "Слуга народа". В марте прошлого года он стал участником конфликта с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Нардеп обнародовал видео, на которых брат Ермака Денис якобы обсуждает вопрос назначения людей на государственные должности. Тогда скандал получил название "пленки Ермака".

30 марта 2020 года САП открыла уголовное дело по заявлению Лероса о возможной "торговле госдолжностями". В ночь на 29 августа нардеп заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Как утверждают СМИ, поджог мог быть спланированным самим Леросом.

Уже 1 сентября прошлого года Лерос выступил в Раде с критикой президента Владимира Зеленского и Ермака. В тот же день депутата исключили из фракции "Слуга народа".

А 4 ноября этого года Лерос с трибуны парламента назвал президента, присутствовавшего на заседании, предателем, после чего показал ему и руководителю ОП средний палец. Спустя несколько дней политик сообщил, что обнаружил под своим автомобилем устройство для слежки.