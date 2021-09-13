Нардеп Лерос мог сам спланировать поджог своего автомобиля, — СМИ

Один из главных критиков Офиса Президента и лично Зеленского нардеп Гео Лерос год назад лишился автомобиля – Mercedes Benz за 332 тыс. грн был сожжен во дворе его дома 28 августа 2020-го. Сразу после этого Лерос начал активно светится в СМИ, рассказывая о том, что поджог является ответом на его деятельность по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, сообщает "Обозреватель".

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Вот только о готовящемся поджоге, уверяют журналисты, он знал за месяц. Более того, уничтожение автомобиля и последующие события, по информации СМИ, были частью плана самого Лероса, о чем свидетельствуют записи с его участием.

На них в одном из офисных центров Киева "правдоруб" Лерос получает увесистый пакет с, как утверждают журналисты, предположительно $60 тысячами, после чего выкладывает план "четырехходовочки". Согласно задумке, Лерос анонсирует брифинг, где собирается рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен, в том числе, мэр Кличко. Как раз для привлечения внимания общественности, говорится в расследовании, нардеп предлагает сжечь свое авто, по итогам чего делом должны были заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков.

"Как ни странно, но все планы Лероса, попавшие на это видео от 24 июля 2020 году, позже воплотились в жизнь", – констатируют авторы расследования.