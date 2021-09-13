Нардеп Гео Лерос міг сам інсценувати підпал власного автомобіля, — ЗМІ

Один з головних критиків Офісу Президента й особисто Зеленського нардеп Гео Лерос рік тому втратив авто — Mercedes Benz за 332 тис. грн було спалено у дворі його будинку 28 серпня 2020 го. Відразу після цього Лерос почав активно світиться в ЗМІ, розповідаючи про те, що підпал є відповіддю на його діяльність по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади, повідомляє "Обозреватель".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Ось тільки про підпал, запевняють журналісти, він знав за місяць. Більш того, знищення автомобіля і наступні події, за інформацією ЗМІ, були частиною плану самого Лероса, про що свідчать записи з його участю.

На них в одному з офісних центрів Києва "правдоруб" Лерос отримує важкий пакет з, як стверджують журналісти, імовірно $60 тисячами, після чого викладає план "чотирьохходівки". Згідно із задумом, Лерос анонсує брифінг, де збирається розповісти про факти корупції, до якої залучений, в тому числі мер Кличко. Якраз для залучення уваги громадськості, говориться в розслідуванні, нардеп пропонує спалити своє авто, за підсумками чого справою повинні були зайнятися МВС і особисто тодішній міністр Аваков.

"Як не дивно, але всі плани Лерос, що потрапили на це відео від 24 липня 2020 року пізніше втілилися в життя", — констатують автори розслідування.