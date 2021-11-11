"Это единственное, что мне осталось", - Лерос о среднем пальце президенту в Раде

Нардеп утверждает, что один из его коллег также показывал средний палец в сессионном зале, но его за это не наказывали. Свой поступок он объяснил эмоциональностью.

Нардеп и бывший член фракции "Слуга народа" Гео Лерос считает политической расправой вручение ему подозрения за неприличный жест в Раде. Политик утверждает, что другие нардепы неоднократно показывали средний палец в парламенте, но никого еще не привлекли к ответственности, сообщает Суспільне.

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По его словам, "слуга" Юрий Камельчук на последнем заседании также показал "фак", когда нардеп Елена Кондратюк зачитывала запросы.

"Он стал и публично держал эту руку 20 секунд, и показывал средний палец: Ирина Геращенко сегодня опубликовала это видео, никакой ответственности нет народным депутатам, но при этом политическая расправа надо мной за то, что президенту пришлось смотреть на этот жест", – возмутился Лерос.

Нардеп также признал, что подобных жестов не должно быть в Раде и добавил, что "это единственное, что ему осталось", когда микрофон постоянно отключают из-за критики президента.

Как известно, сотрудники Офиса генпрокурора и Госбюро расследований вручили Гео Леросу подозрение по статье о хулиганстве. Правоохранители приехали к политику прямо под дом и там ознакомили с документом.

Напомним, нардеп Гео Лерос показал неприличный жест в Верховной Раде, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.