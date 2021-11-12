Лероса хотят посадить под домашний арест из-за "пленок Ермака": ГБР вручило подозрение
Адресованное нардепу подозрение касается ролика, на котором якобы брат главы Офиса президента Денис Ермак предлагал госдолжности за деньги.
Нардеп Гео Лерос получил еще одно подозрение от Государственного бюро расследований. В этот раз политика обвиняют в том, что он не опроверг видео, на котором якобы был брат главы Офиса президента Денис Ермак, сообщается в его Facebook.
Известно, что 12 ноября Печерский райсуд рассмотрит ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста нардепа по этому делу. Лерос отметил, что его апелляция принята в кассации.
"Вы помните, как на видео Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями. За то, что я не опроверг этот факт, который все видели воочию, они меня тоже хотят посадить. Еще раз повторяю, даже этот факт не доказан, а ни одного сообщения об опровержении я не получал от государственных органов", — заявил нардеп.
Лерос еще раз подчеркнул, что это расправа президента Владимира Зеленского, но он готов к любому сценарию.
Политику перед этим уже вручали подозрение за неприличный жест, который он показал в Верховной Раде Зеленскому и главе ОП Андрею Ермаку. Тогда сотрудники ГБР и Офиса генпрокурора приехали под дом нардепа и там ознакомили его с документом. Лероса обвинили в хулиганстве, за что ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.
Накануне политик заявил, что первое подозрение — это тоже политическая расправа, так как другие нардепы также были подловлены на подобном, но их никто не привлекал к ответственности. Лерос напомнил о случае, когда представитель "Слуги народа", нардеп Юрий Камельчук показал "фак" в Раде во время озвучивания запросов нардепом Еленой Кондратюк. Руку с неприличным жестом Камельчук якобы держал целые 20 секунд.
Свой поступок Лерос назвал эмоциональным, который не должен иметь место в парламенте, но отметил, что "это все, что ему осталось", так как во время его выступлений регулярно отключают микрофон, чтобы не звучала критика в адрес главы государства.
Напомним, в марте Гео Лерос опубликовал названные в СМИ "пленки Ермака" — видео, на котором мужчина, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака "торгует госдолжностями".
Как известно, 4 ноября Гео Лерос в Раде назвал Зеленского предателем и показал ему и Ермаку средний палец, что и стало поводом для вручения подозрения от правоохранителей.