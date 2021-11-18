"Даже судья смеялась": Лероса обязали сдать загранпаспорт за средний палец Зеленскому (видео)

Парламентария отпустили под личное обязательство. В ходе заседания Лерос назвал президента Украины Владимира Зеленского своим "врагом номер один".

Печерский районный суд Киева обязал народного депутата Гео Лероса сдать загранпаспорт до 10 января следующего года. Об этом сообщило издание "Ґрати" по итогам заседания суда.

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Лерос ранее получил подозрение в хулиганстве за показ среднего пальца президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку во время заседания Верховной Рады 4 ноября.

Нардеп в суде говорил, что не считает свой поступок нарушением. Документы и проект подозрения, который прокуратура предоставила в суде, он счел ничтожными.

"Даже суд смеялся и судья смеялась над этим. И она вынуждена была перенести заседание. Элементарно в проекте подозрения не оказалось даже самого подозрения, которое я подписал во время получения. Они забыли его прикрепить", – пояснил Лерос.

Прокурор Игорь Мартян просил отправить Лероса под домашний арест. Судья Татьяна Остапчук, отклонила ходатайство и определил депутату меру пресечения в виде личного обязательства.

Сам Лерос отметил, что удивлен таким решением судьи. По его словам, он не боится режима Зеленского и его команды. Президента политик назвал "врагом номер один" и заявил, что Зеленский "действует на стороне президента РФ Владимира Путина".

Фокус рассказывал, как правоохранители из Госбюро расследований и Офиса генпрокурора приехали к дому Лероса и ознакомили его с подозрением за средний палец в Раде.

Лерос утверждал, что другие политики демонстрировали этот жест, но их не привлекали к ответственности. По его словам, нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук держал 20 секунд "фак" в Раде, когда депутат Елена Кондратюк озвучивала свои запросы.

По словам Лероса, поступок был эмоциональным, на тот момент "это было все, что ему оставалось", поскольку ему отключали микрофон, чтобы он не критиковал президента страны.

В марте Гео Лерос публиковал так называемые "пленки Ермака". Речь идет о видео, где мужчина, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака якобы "торгует госдолжностями".