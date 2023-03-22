"Незаконно": Лерос звернувся до суду через усунення від участі у засіданнях Ради

Відомо, що нардепа усунули від участі у засіданнях Ради через звинувачення голови ОП у роботі на Кремль. За це його позбавили можливості відвідувати парламент до кінця війни.

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Народний депутат Гео Лерос звернувся до суду, щоб оскаржити рішення про усунення його від участі у засіданнях Ради до кінця війни. Про це він сказав у коментарі "Країні" сьогодні, 22 березня.

За його словами, відповіді поки не надійшло, дату не призначено.

"Це було незаконне рішення, тому я звернувся до суду. Очікуємо на призначення дати засідання і коли це відбудеться, я обов'язково всіх поінформую", — повідомив Лерос.

Лерос звернувся до суду через усунення від участі у засіданнях Ради

Передісторія

Звинувачення керівника ОП у роботі на Кремль – не перший скандал за участю нардепа Лероса. 4 листопада 2021 року відсторонений депутат показав президенту Володимиру Зеленському на засіданні Ради середній палець.

"Ви злили спецоперацію з "вагнерівцями". Ви — головний зрадник у країні", — заявив тоді Гео Лерос.

На судовому засіданні, де розглядали випадок у Раді як хуліганство, нардеп назвав Зеленського "ворогом номер один". Також Лерос звинуватив президента у тому, що він "діє на боці президента РФ Володимира Путіна". Свій вчинок депутат пояснив тим, що не міг висловитися інакше. Сказав, що йому вимикали мікрофон через критику президента, тож залишалося висловити своє невдоволення владою лише жестами.

10 листопада 2021 р. регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті. Про це розповів голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко. Вранці 11 листопада Гео Лерос заявив, що йому вручають повідомлення про підозру у Києві у дворі його будинку.

Досудове слідство щодо Лероса Держбюро розслідувань завершило 6 грудня 2021 року. Санкції обох статей передбачають максимальне покарання у розмірі 68 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі до трьох років. Управління справами здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року депутати проголосували за усунення від засідання Верховної Ради народного депутата Гео Лероса. Засідання не закривалося з 24 лютого 2022 року і триватиме до кінця воєнного стану.

На думку відстороненого нардепа, Верховна Рада діє на користь Єрмака. За його словами, керівник ОП "і так нагнутий парламент ще раз нагнув".