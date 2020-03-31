Лерос о "пленках Ермака": Записи получил на флешке. Бесплатно
2020-03-31 12:26:16
Своих информаторов нардеп пока разглашать не будет. "На данном этапе у меня есть такое право, как и у журналистов", – говорит он
Должность главы Тернопольской ОГА якобы оценивается в $2-3 млн.
Об этом депутат Гео Лерос рассказал в интервью НВ.
"Я слышал на записях, что за назначение губернатора Тернопольской области – $2 млн или $3 млн. Какие-то такие цифры были", – заявил нардеп.
Также Лерос рассказал, что получил записи с якобы братом главы ОП Денисом Ермаком на флешке.
"Получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. Записи находились у меня где-то с пятницы, 27 марта. На следующий день, передал их журналистам "Схем", – говорит он.
"На данном этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов", – добавил депутат.
Кроме того, Лерос отметил, что получил видеозаписи бесплатно.
На вопрос, не бывший ли глава ОП Андрей Богдан передал ему записи, Лерос ответил: "С Андреем Богданом познакомился и общался не более десяти секунд".
Отдельно нардеп отметил, что не знает Дмитрия Штанько, который, по данным журналистов "Схем", и записывал разговоры Дениса Ермака.
Как ранее сообщал Фокус:
-
29 марта Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".
-
В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".
-
30 марта САП открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" Денисом Ермаком.