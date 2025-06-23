Інженер із Харкова збирався вбити брата Андрія Єрмака, — СБУ (фото)

Співробітники Служби безпеки України зірвали підготовку ліквідації 46-річного Дениса Єрмака — брата керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. За будинком, де мешкає військовослужбовець і його сім'я, стежив 14-річний підліток.

Related video

Убивство мав скоїти інженер із Харкова, який приїхав до Києва, де й готувався до завдання, отриманого від російських спецслужб, повідомив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

За його словами, теракт збиралися здійснити до 15:00 15 травня.

"Цього дня була зустріч у Стамбулі, тому ворог хотів реалізувати свій задум до початку. Зрозуміло, це могло вплинути на переговорний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали", — розповів Малюк журналістам.

Підозрюваний винаймав квартиру в Києві і там же робив вибухівку

За його словами, Денис Єрмак служить снайпером у ГУР, в Іноземному легіоні, а також знищує ворога за допомогою дронів, через що більшу частину часу перебуває на лінії бойового зіткнення.

Росіяни планували вбити його, коли той повернеться з бойового завдання, у Києві за допомогою вибухового пристрою. Для цього вони знайшли людину, яка добре знається на створенні СВУ.

"Виконавець — харків'янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто професійно може виготовити вибуховий пристрій. Приїхав до Києва, зняв квартиру. Поки він купував усі необхідні компоненти СВП, нам вдалося поставити відео- та аудіоконтроль у квартиру. Тому ми повністю контролювали перебіг подій. Крім цього, вдалося здійснити технічне проникнення в його телефон — ми зафіксували багато розмов, де куратори прямо в деталях керували всім процесом", — продовжив голова СБУ.

Вибуховий пристрій містив безліч вражаючих елементів

Підозрюваний займався виготовленням саморобного вибухового пристрою чотири ночі.

"Вдень він відсипався, вночі починав усе майструвати, сам робив детонатор. Загальна вага, яку він "накрутив", була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи", — зазначив Малюк.

За будинком, де живе Денис Єрмак і його сім'я, стежив 14-річний підліток.

Активувати пристрій планували за місцем проживання Дениса Єрмака. Вручити "подарунок" мав виконавець під виглядом кур'єра, а активувати вибухівку куратори обіцяли дистанційно.

"Щоб знищити великий джип, достатньо 800 грамів вибухівки. Тут було 2,5 кг. У разі підриву в під'їзді не залишилося б ні стін, ні людей", — пояснив генерал-майор.

Російські куратори повністю контролювали дії свого найманця Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Р***ки дуже поспішали, їм кров із носа потрібно було це зробити. Виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш у двері, на тебе чекають, просто передай посилку. Це класична схема використання "втемну". Виконавець купив два телефони, один із яких був приєднаний до вибухівки. У р***ків був слуховий контроль — якби вони почули, що агент підійшов до цілі і йому відчинили двері, вони б одразу організували вибух. Однак завдяки професіоналізму СБУ цього вдалося не допустити", — підсумував він.

Хто такий Денис Єрмак

Денис Єрмак — молодший брат Андрія Єрмака. Після 2014 року він долучився до бойових дій у зоні АТО. Потім він обіймав посаду позаштатного радника одного із заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони. Коли почалося повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, він пішов добровольцем у батальйон ТрО.

У квітні 2022-го року він одружився з дівчиною з ТрО.

У 2020-му Єрмак-молодший потрапив у скандал після того, як 29 березня нардеп Гео Лерос у себе в Facebook опублікував відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака — Денис Єрмак — нібито "торгує держпосадами". В інтерв'ю НВ Лерос розповів, що відеозаписи з нібито братом глави ОП він отримав 27 березня на флешці. Але інформаторів називати не став.

Денис Єрмак Фото: Скриншот

У відповідь Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР і вимагатиме проведення "всебічного розслідування обставин запису цих відео".

Через кілька днів Денис Єрмак визнав, що на відеозаписах був він, але додав, що в опублікованих відео не вистачає контексту, а хто їх записував — йому невідомо.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Жешуві польський пенсіонер готував замах на президента України Володимира Зеленського. Крім того, СБУ викрила і запобігла замаху на журналіста Дмитра Гордона, за підготовкою якого стояла ФСБ.