Завербували росіяни: пенсіонер хотів вбити Зеленського в Польщі, — Малюк

Польський пенсіонер, який, зі слів очільника СБУ, "свято вірив в радянську ідею", готував замах на президента України Володимира Зеленського в Жешуві. Запобігти вбивству допомогла внутрішня спецслужба європейської країни.

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Військовий пенсіонер з Польщі був завербований десятки років тому. Про це розповів голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк на закритій зустрічі для журналістів, пише "Главком".

"Я принагідно хочу подякувати АВБ Польщі (Агентство власної безпеки). Це аналог СБУ на території Польщі, так звана внутрішня спецслужба. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з ними. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його – цю "консерву" – активізували», – розповів Малюк.

За словами голови СБУ, задачею пенсіонера було фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс.

Проте зловмисника затримали українські та польські спецслужби.

У травні 2025 року стало відомо, що в Польщі судитимуть чоловіка, якого звинувачують у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Чоловіка, ідентифікованого як Павел К., заарештували у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів і йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України запобігли другому замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. Контррозвідка викрила у Києві агентурно-бойову групу Федеральної служби безпеки РФ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.

Фокус писав про першу спробу замаху на Дмитра Гордона, якій запобігли минулого року.