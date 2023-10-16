"Служил с ним в подразделении": в сеть "слили" данные о брате Ермака, назначено расследование

Боец ТРО обнародовал копию приказа о зачислении на службу Дениса Ермака и заявил, что тот пришел воевать, когда оккупантов уже почти выгнали из Киевской области.

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В сеть попали данные о службе младшего брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса в рядах ТРО, которая защищала Киев. Их обнародовал экс-боец ТРО, ветеран войны Олег Симороз, а через несколько дней он проинформировал, что по нему назначено расследование по факту публикации личных данных военнослужащего.

"Угадайте, по кому назначено расследование? По мне. За опубликованную информацию о брате Ермака, который служил со мной в одном батальоне", — написал он в своем твиттере.

3 дня назад Олег Симороз "отреагировал" на публикацию в СМИ с комментарием начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, который рассказал, что брат Андрея Ермака действительно защищал Киев. Симороз решил разместить у себя на странице публикацию о том, как он служил с Денисом Ермаком в одном подразделении и выложил копию приказа о его зачислении на военную службу.

"Так случилось, что юридически по штату мы служили с братом Андрея Ермака в одном батальоне. Он был не переведен в мою часть, а именно направлен из военкомата. Кто-то может сказать, что, возможно он воевал и до того, но не официально, потому что мол сложно было документы оформить, однако лично я не верю в такую версию. Ведь для брата всесильного Ермака это было бы совершенно не проблемой. Поэтому либо это вообще выдумка, либо его намеренно не проводили по документам, пока ВСУ не выбили захватчиков из-под Киева, чтобы подстраховаться на случай приказа принять участие в настоящих боевых действиях, а не просто каком-то пиаре", — утверждает Симороз.

Зато Андрей Ермак еще 25 февраля разместил пост в своем паблике и сообщил, что его брат служит в бригаде ТРО снайпером.

В сети публикацию личных данных украинских защитников, чьими бы родственниками они ни были, считают недопустимым. Об этом пишут в Telegram-канале "Кордон 91", который ведут представители Сил обороны.

"Нас вообще напрягло, что из 112 бригады ТрО протекло. Получается, что вот так просто взять и опубликовать личные данные военного, или слить их, вполне нормальная практика? Считаем, что это — зашквар. И нужно на уровне командования ТрО разобраться с командованием бригады, как так получается, что личные данные спокойно размещаются чуваком в соцсетях, который хоть и воевал, но вообще не видит в этом проблемы и считает, что он красавчик", — говорится в сообщении.

Фото: Денис Ермак на службе

Напомним, что под Херсоном ВСУ пресекли попытку высадки вражеской ДРГ на островах. Украинские защитники нанесли удар по оккупантам. В результате — "минус" трое россиян + "уничтоженное ведро".

Ранее сообщалось, что ВС РФ шестой день пытаются взять штурмом Авдеевку в Донецкой области. Россияне потеряли на этом участке фронта 60 бронемашин и треть живой силы ВС РФ, которую бросили в бой на данном участке фронта, пишут западные СМИ.