Вибухали зенітні керовані ракети та боєприпаси до РСЗВ: ЗСУ підірвали склади БК росіян на Донеччині

У Генштабі кажуть, що ціль була успішна уражена, а на місці фіксувалася потужна вторинна детонація

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Сили оборони України підірвали склад росіян на території окупованої Донеччини, де ті зберігали зенітні керовані ракети та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили у Генеральному штаб ЗСУ.

Зазначається, що склади російських окупантів на тимчасово захопленій території знищили аби зменшити наступальні можливості ЗС РФ.

"Прилетіло" по складах боєприпасів ЗС РФ у районі Великого Оріхового на ТОТ Донецької області.

"Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Результати вогневого ураження уточнюються", — розвовіли у Генштабі.

Раніше у Генштабі підтвердили атаку на завод "Енергія" в Єльці, де виробляють запчастини до ОТРК "Іскандер".

Також повідомлялося, що українські захисники влаштували справжнє пекельне полювання на російських дронарів. Впродовж місяця було знищено 90 їхніх точок лише на Запорізькому напрямку.