Операція "Дроноцид": Сили оборони провели місячник "анігіляції" російських дронарів (відео)

Українські захисники влаштували справжнє пекельне полювання на російських дронарів. Впродовж місяця було знищено 90 їхніх точок лише на Запорізькому напрямку.

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Впродовж червня 2025 року Сили оборони України провели "місячник" зі знищення операторів безпілотників ЗС РФ, які тероризують українських захисників та мирне населення в Запорізькій області. Про це повідомили в ГУР Міноборони.

"Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія" влаштували місячник анігіляції російських дроноводів", — йдеться в повідомленні.

Операція отримала назву "Дроноцид". Впродовж місяця українські захисники активізували свої сили із виявлення і знищення позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників на ділянках відповідальності Запорізького фронту.

За місяць таких точок було "опрацьовано" 90. Знищено та пошкоджено ― 42 об’єкти, де засідали російські окупанти.

Нагадаємо, що 1 липня повідомлялося, що ударні дрони ГУР "Бобри" рознесли техніку росіян в Криму. Вони уразили ЗРГК "Панцирь-С1" росіян разом з обслугою, РЛС "Ніобій-СВ", берегову РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЕ", а також Су-30 на аеродромі в Саках.Знищено ППО і винищувач.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ показали, як з кулемета "косять" дрони-камікадзе. За лічені секунди їм доводиться розгледіти російський БпЛА, вирахувати його траєкторію та швидкість і збити.