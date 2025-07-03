Операция "Дроноцид": Силы обороны провели месячник "аннигиляции" российских дронщиков (видео)

Украинские защитники устроили настоящую адскую охоту на российских дронщиков. В течение месяца было уничтожено 90 их точек только на Запорожском направлении.

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В течение июня 2025 года Силы обороны Украины провели "месячник" по уничтожению операторов беспилотников ВС РФ, которые терроризируют украинских защитников и мирное население в Запорожской области. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

"Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия" устроили месячник аннигиляции российских дроноводов", — говорится в сообщении.

Операция получила название "Дроноцид". В течение месяца украинские защитники активизировали свои силы по выявлению и уничтожению позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников на участках ответственности Запорожского фронта.

За месяц таких точек было "обработано" 90. Уничтожено и повреждено — 42 объекта, где заседали российские оккупанты.

Напомним, что 1 июля сообщалось, что ударные дроны ГУР "Бобры" разнесли технику россиян в Крыму. Они поразили ЗРГК "Панцирь-С1" россиян вместе с обслугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговую РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ", а также Су-30 на аэродроме в Саках.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ показали, как из пулемета "косят" дроны-камикадзе. За считанные секунды им приходится разглядеть российский БпЛА, вычислить его траекторию и скорость и сбить.