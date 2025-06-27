"Опа, идет на меня": бойцы ВСУ показали, как из пулемета "косят" дроны-камикадзе (видео)

Над уничтожением вражеских дронов-камикадзе работают воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й ОМБр. Они говорят, что работа эффектная и эффективная, но невероятно тяжелая и опасная.

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Украинские защитники на Торецком направлении в Донецкой области охотятся на вражеские дроны-камикадзе с пулеметом. За считанные секунды им приходится разглядеть российский БПЛА, вычислить его траекторию и скорость и сбить. Кадры уничтожения вражеских "птичек" из пулемета показали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Эпические кадры своей работы бойцы сняли на камеру GoPro.

По их словам, на Торецком направлении россияне делают огромную ставку на дроны, особенно на ударные. Оккупанты постоянно пытаются перебить логистику Сил обороны, сорвать эвакуацию или уничтожить их технику.

"Рыцари "косят" дроны-камикадзе. Противодействовать этому изрядно помогают расчеты зенитных FPV-дронов. Но когда в небе несколько вражеских "птичек" приходится выбирать. И мы выбрали действовать с характером", — говорится в сообщении бригады.

Над уничтожением вражеских дронов-камикадзе работают воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й ОМБр. Они говорят, что работа эффектная и эффективная, но невероятно тяжелая и опасная, потому что за считанные секунды дрон надо увидеть, вычислить его траекторию и скорость и сбить.

"Опа, на меня идет", — сказал боец, выждал подходящий момент и сбил российский дрон.

Бойцы показали видео, как сбивают вражеские дроны — "Ланцеты", "Молнию", "Привет 82" и другие.

Напомним, что 27 июня министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что Украина разработала и внедрила десятки технологических решений для противодействия ударным беспилотникам, в частности иранским дронам-камикадзе Shahed.

Также сообщалось, что специалисты ГУР Минобороны Украины обнаружили и исследовали модернизированный Shahed, который сбили на сумском направлении. Он был из новой серии MS с ИИ.