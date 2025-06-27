"Опа, іде на мене": бійці ЗСУ показали, як з кулемета "косять" дрони-камікадзе (відео)

Над знищенням ворожих дронів-камікадзе працюють воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 28-ї ОМБр. Вони кажуть, що робота ефектна та ефективна, але неймовірно важка та небезпечна.

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Українські захисники на Торецькому напрямку на Донеччині полюють на ворожі дрони-камікадзе з кулеметом. За лічені секунди їм доводиться розгледіти російський БпЛА, вирахувати його траєкторію та швидкість і збити. Кадри знищення ворожих "пташок" з кулемета показали бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Епічні кадри своєї роботи бійці зафільмували на камеру GoPro.

За їхніми словами, на Торецькому напрямку росіяни роблять величезну ставку на дрони, особливо на ударні. Окупанти постійно намагаються перебити логістику Сил оборони, зірвати евакуацію або ж знищити їхню техніку.

"Лицарі "косять" дрони-камікадзе. Протидіяти цьому неабияк допомагають розрахунки зенітних FPV-дронів. Але коли в небі декілька ворожих "пташок" доводиться обирати. І ми обрали діяти з характером", — йдеться в повідомленні бригади.

Над знищенням ворожих дронів-камікадзе працюють воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 28-ї ОМБр. Вони кажуть, що робота ефектна та ефективна, але неймовірно важка та небезпечна, бо за лічені секунди дрон треба побачити, вирахувати його траєкторію та швидкість і збити.

"Опа, на мене іде", — сказав боєць, зачекав слушний момент і збив російський дрон.

Бійці показали відео, як збивають ворожі дрони — "Ланцети", "Молнію", "Привет 82" та інші.

Нагадаємо, що 27 червня міністр оборони України Рустам Умєров повідомив, що Україна розробила і впровадила десятки технологічних рішень для протидії ударним безпілотникам, зокрема іранським дронам-камікадзе Shahed.

Також повідомлялося, що фахівці ГУР Міноборони України виявили та дослідили модернізований Shahed, який збили на сумському напрямку. Він був із нової серії MS зі ШІ.