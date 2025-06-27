Україна має десятки рішень як боротися з "шахедами": у Міноборони розкрили деталі

Україна розробила і впровадила десятки технологічних рішень для протидії ударним безпілотникам, зокрема іранським дронам-камікадзе Shahed.

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Йдеться про реально застосовувані на полі бою розробки від українських інженерів. Про це на закритій зустрічі з журналістами повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає LB.ua.

За словами міністра, Україна від самого початку війни веде системну і безперервну роботу над створенням ефективної архітектури протидії дронам. Упродовж останніх трьох років країна стикалася з постійними змінами в тактиці ворога, що вимагало інтелектуальної та технологічної відповіді.

"Це була постійна інтелектуальна боротьба — ворог регулярно змінював алгоритми, а Україна адаптувала відповідну тактику. На сьогодні знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовуються в бойових умовах", — заявив Умєров.

Міністр також розповів про характер загроз, з якими стикається українська протиповітряна оборона. За його словами, Росія активно застосовує комбіновані удари, в яких використовуються до 500 Shahed за ніч, поряд із балістичними та крилатими ракетами. Мета таких атак — не тільки завдання фізичної шкоди, а й виснаження українських систем ППО, а також психологічний тиск.

Умеров також зазначив, що раніше ефективні рішення з часом втрачають актуальність. Наприклад, групи мобільних вогневих груп показали себе дієвими на певному етапі, але в умовах зміненої тактики ворога їхня ефективність знижується.

У відповідь на це Україна впроваджує нові типи озброєння і технологій, включно з дронами-перехоплювачами. Однак про інші системи, за словами міністра, свідомо не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше повідомлялося, що фахівці ГУР Міноборони України виявили та дослідили модернізований ударний БПЛА типу Shahed. Безпілотник був із нової серії MS зі штучним інтелектом, який Сили оборони збили в червні 2025 року на Сумському напрямку.