Украина имеет десятки решений как бороться с "шахедами": в Минобороны раскрыли детали

Украина разработала и внедрила десятки технологических решений для противодействия ударным беспилотникам, в частности иранским дронам-камикадзе Shahed.

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Речь идет о реально применяемых на поле боя разработках от украинских инженеров. Об этом на закрытой встрече с журналистами сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает LB.ua.

По словам министра, Украина с самого начала войны ведёт системную и непрерывную работу над созданием эффективной архитектуры противодействия дронам. На протяжении последних трёх лет страна сталкивалась с постоянными изменениями в тактике врага, что требовало интеллектуального и технологического ответа.

"Это была постоянная интеллектуальная борьба — враг регулярно менял алгоритмы, а Украина адаптировала ответную тактику. На сегодня найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяются в боевых условиях", — заявил Умеров.

Министр также рассказал о характере угроз, с которыми сталкивается украинская противовоздушная оборона. По его словам, Россия активно применяет комбинированные удары, в которых используются до 500 Shahed за ночь, наряду с баллистическими и крылатыми ракетами. Цель таких атак — не только нанесение физического ущерба, но и истощение украинских систем ПВО, а также психологическое давление.

Умеров также отметил, что ранее эффективные решения со временем теряют актуальность. К примеру группы мобильные огневые группы показали себя действенными на определённом этапе, но в условиях изменившейся тактики врага их эффективность снижается.

В ответ на это Украина внедряет новые типы вооружения и технологий, включая дроны-перехватчики. Однако о других системах, по словам министра, сознательно не сообщается по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что специалисты ГУР Минобороны Украины обнаружили и исследовали модернизированный ударный БПЛА типа Shahed. Беспилотник был из новой серии MS с искусственным интеллектом, который Силы обороны сбили в июне 2025 года на Сумском направлении.