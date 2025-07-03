Взрывались зенитные управляемые ракеты и боеприпасы к РСЗО: ВСУ взорвали склады БК россиян в Донецкой области

В Генштабе говорят, что цель была успешно поражена, а на месте фиксировалась мощная вторичная детонация

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Силы обороны Украины взорвали склад россиян на территории оккупированной Донецкой области, где те хранили зенитные управляемые ракеты и боеприпасы для реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что склады российских оккупантов на временно захваченной территории уничтожили чтобы уменьшить наступательные возможности ВС РФ.

"Прилетело" по складам боеприпасов ВС РФ в районе Большого Орехового на ВОТ Донецкой области.

"Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня. Результаты огневого поражения уточняются", — сообщили в Генштабе.

Ранее в Генштабе подтвердили атаку на завод "Энергия" в Ельце, где производят запчасти к ОТРК "Искандер".

Также сообщалось, что украинские защитники устроили настоящую адскую охоту на российских дронаров. В течение месяца было уничтожено 90 их точек только на Запорожском направлении.