Вибухи під Москвою: ЗСУ атакували стратегічний хімзавод РФ, — ЗМІ (фото, відео)

Зранку 7 липня відбулась атака дронів на стратегічний об'єкт Російської Федерації, розташований у місті Краснозаводськ Сергієво-Посадського округу Московської області. Безпілотники оминули засоби протиповітряної оборони, після чого пролунали вибухи у районі хімічного заводу з випуску боєприпасів.

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Перша інформація про атаку на стратегічне підприємство РФ з'явилась у мережі близько 4 год 7 липня. Росіяни скаржились на гул моторів БПЛА та на вибухи неподалік від місцевого хімзаводу, написали у Telegram-каналі росЗМІ Baza. На фото, опублікованому губернатором Московської області Андрієм Воробйовим, є стовп чорного диму над невказаним об'єктом.

Орієнтовна кількість вибухів, які чули жителі Краснозаводська, близько 6-7, ідеться у заяві росЗМІ. На відео бачимо дрони, за обрисами схожі на БПЛА "Лютий", які летіли у невказаному напрямку у бік стратегічних цілей.

Губернатор Воробйов зранку 7 липня проінформував, що начебто у Підмосков'ї у Сергієво-Посадському окрузі упали чотири безпілотники. З його слів, у 60-річного росіянина вибило зуби, у 40-річного — поранення шиї та грудної клітини. Крім того, було пошкоджено електропостачання, написав він. Які цілі дістали дрони та над яким об'єктом здіймається стовп чорно-сірого диму, російський чиновник не писав.

Удари по військових об'єктах РФ - дим у Сергієво-Посадському окрузі Фото: Telegram

Удари по військових об'єктах РФ — деталі

У Краснозаводську, який опинився під ударом БПЛА, розташовано АТ "Краснозаводський хімічний завод". Завод займається випуском патронів, засобів захисту безпілотників. Підприємство входить до складу державної корпорації "Ростєх", яка постачає зброю, військову техніку, боєприпаси для ЗС РФ та перебуває під санкціями ЄС та США. Відстань від заводу до українського кордону — близько 600 км.

Удари по військових об'єктах РФ - де розташований Краснозаводський хімзавод Фото: DeepState

Пізно увечері 6 липня росЗМІ Astra писало про вибухи у Новгородській, Тверській, Воронезькій областях та про закриття аеропорту в Саратові. Деякі з вказаних регіонів — на можливому шляху дронів, які могли прямувати у бік Сергієв Посаду. Тим часом Міноборони РФ повідомило про атаку 91 безпілотника, які усі начебто було збито засобами ППО. Як запевнило російське командування, у Московській області знешкодили вісім БПЛА. Крім того, дрони дістались ще до 12 областей, а також до окупованого Криму.

Зазначимо, 5-6 липня відбувся наліт дронів на військові об'єкти РФ, внаслідок чого план "Килим" було оголошено у низці російських регіонів. Як стверджувало росЗМІ, БПЛА атакували військові аеродроми. Зокрема, було гучно у районі Енгельсу в Саратовській області та Борисоглєбську у Воронезькій.

Нагадуємо, в ніч на 4 липня вибухнуло на російському заводі, який займався впуском боєголовок для КАБів та "Шахедів".