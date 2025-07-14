Атака на Підмосков'я: супутник показав руїни на хімзаводі з випуску зарядів для "Шахедів" (фото)

Дрони Збройних сил України атакували Краснозаводський хімічний завод у Підмосков'ї та зруйнували цех з виготовлення термобаричних зарядів для дронів-камікадзе "Шахед". На камеру супутника потрапив фрагмент території з кадрами значних руйнувань.

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Росіяни модернізували виробництво на Краснозаводському хімзаводі ще у 2017 році, розповіли у Telegram-каналі OSINT-проєкту "Кіберборошно". Після модернізації підприємство почало випускати термобаричні боєзаряди й продовжило виготовлення іншого військового спорядження. У асортименті — порохові заряди, теплові пастки для військових літаків, газогенератори для ракет тощо. Після руйнувань, завданих дронами ЗСУ 7 липня, виробничі спроможності заводу, ймовірно, зменшилися.

OSINTери показали супутникове фото цеху на території хімзавод. На фото — вузький ангар довжиною 250 м під сірим дахом. Бачимо виділену ділянку, довжиною близько 50 м. Ділянка суттєво відрізняється від інших: схоже на те, що зникла ціла секція виробничого приміщення. У дописі "Кіберборошна" вказується, що уражений фрагмент, обведений червоним кольором, — цех, у якому міг відбуватись "процес виготовлення та збирання вибухонебезпечних засобів".

Удари по військових об'єктах РФ - супутникове фото Краснозаводського хімзавода Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналітики також вказали точні координати точки удару — 56.453822, 38.234391. Бачимо, що дрони ЗСУ вручили по території підприємства, розташованого на північних околицях Краснозаводська під Москвою.

Удари по військових об'єктах РФ - координати влучання по Краснозаводському хімзаводу 7 липня Фото: Google Maps

Удари по військових об'єктах РФ — що сталось у Краснозаводську

Зазначимо, Фокус писав про удар по військовому об'єкту РФ під Москвою, який стався в ніч на 7 липня 2025 року. Перші повідомлення про гучні звуки у Краснозаводську Сергієв-Посадського округу Московської області з'явились близько 4 год. Люди поскаржились на чотири вибухи, а потім показали відео зі стовпом диму у напрямку місцевого хімзаводу.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов пояснив, що відбулась атака дронів ЗСУ, усі БПЛА збиті. До допису російського чиновника було прикріплено фото, яке показало задимлення внаслідок "падіння уламків". Воробйов не підтвердив влучання по Краснозаводському хімзаводу, але визнав, що є двоє поранених.

Увечері 7 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що безпілотники Сил оборони дійсно атакували Краснозаводський хімзавод. Командування зафіксувало серію вибухів у потрібній точці, помітило пожежні спецмашини, які їхали у певному напрямку. Генштаб пояснив, що наслідки удару уточнюються.

Нагадуємо, аналітики вивчили дрон, який вдарив по військовому об'єкту РФ у Краснозаводську, та назвали модель БПЛА, яка змогла виконати це завдання.